Czy można wyprzedzać rowerzystów na podwójnej ciągłej?

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych w § 86 pkt. 5 określa jednoznacznie:

Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Zdjęcie /

Prawo nie przewiduje żadnych wyjątków, w których byłoby dozwolone najechanie lub przejechanie przez linię podwójną ciągłą, a więc wykonanie takiego manewru wyprzedzania nie jest dozwolone.

Zdjęcie /

Oczywiście, jeśli pasy ruchu są bardzo szerokie i istnieje możliwość wykonania manewru wyprzedzania bez najeżdżania na podwójną linię ciągłą, to można tak postąpić, ale pod warunkiem zachowania odstępu bocznego od rowerzysty wynoszącego co najmniej 1 metr.

I tutaj ciekawostka: jeżeli wyprzedzamy nie zmieniając pasa ruchu, to przed wykonaniem takiego manewru nie musimy włączać kierunkowskazu.

W praktyce jest to sytuacja rzadko spotykana, bo pas ruchu musiałby mieć szerokość co najmniej 3,5 metra. Takie pasy spotyka się na autostradach i drogach ekspresowych, ale tam rowerzystom nie wolno jeździć.

Zdjęcie /

Absolutnie nie wolno wyprzedzać rowerzysty "na gazetę" czyli przejeżdżając podczas bardzo blisko niego. Jest to niebezpieczne, bo rower jest pojazdem dość chwiejnym, a przejechanie tuż obok cyklisty stwarza dla niej dyskomfort, a nawet może grozić potrąceniem.

Odradzam też rowerzystom, by w takiej sytuacji starali się za wszelką cenę maksymalnie zjechać w prawo, do krawędzi jezdni. Sam kiedyś miałem takie zdarzenie jadąc na rowerze: starałem się usunąć z drogi autobusowi i w rezultacie uderzyłem pedałem o krawężnik. Spowodowało to, że odruchowo wyjechałem prawie na środek pasa ruchu i całe szczęście, że autobus nie zaczął mnie jeszcze wyprzedzać.

Zdjęcie /

Jeśli droga ma pobocza, to rowerzyście wolno jechać tylko po poboczu i to nawet wtedy, gdy oddzielone jest ono od jezdni ciągłą linią krawędziową.

Art. 16 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym stanowi:

Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

Zdjęcie /

Dla porządku dodam, że nie wolno najeżdżać nie tylko na podwójną linię ciągłą, ale także na pojedynczą linię ciągłą.

Najechanie na linię podczas wyprzedzania rowerzysty

Wiem, że różne organizacje i stowarzyszenia motoryzacyjne starały się wymóc na ministerstwie zmianę przepisów, która zezwalałaby na wyprzedzenie jadącego bardzo wolno pojazdu, np. roweru albo traktora, nawet jeśli wiązałoby się to z przejechaniem przez podwójna linię ciągłą.

Jednak ministerstwo nie kwapi się do zmiany istniejących przepisów i może ma rację, bo zapewne stałoby się to okazją do różnych nadużyć. Przecież podwójna linia ciągła w założeniu jest wyznaczana na tych odcinkach drogi, na których przejechanie na połowę jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu byłoby bardzo niebezpieczne.

Oczywiście, jeśli na prostym odcinku drogi kierowca podejmie wyprzedzanie rowerzysty i przejedzie przez podwójną linię ciągłą, a w tym czasie z przeciwka nie będzie nadjeżdżał żaden pojazd, to patrząc realnie, tenże kierowca popełni tylko wykroczenie formalne, natomiast nie stworzy żadnego zagrożenia.

Jeśli jednak policjant zauważy przejechanie przez podwójną linię ciągłą, to będzie miał prawo ukarać za to kierowcę i wpisać na jego konto punkty karne. Rzecz jasna zależy, na jakiego policjanta natraficie. Jeden okaże się służbistą, inny przymknie na to oko.

Zdjęcie /

I jeszcze ciekawostka: Jeżeli napotkacie znak "zakaz wyprzedzania", ale oś jezdni wyznacza linia przerywana, to śmiało możecie wyprzedzać rowerzystę. Dlaczego? Bo znak B-25 "zakaz wyprzedzania" zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Rower nie jest pojazdem silnikowym, więc zakaz wyprzedzania nie dotyczy go.

W ruchu drogowym zdarzają się i takie sytuacje, kiedy to przejechanie przez podwójną linię ciągłą może być w pełni uzasadniona. Zwłaszcza w miastach, na wąskich ulicach można napotkać tak oto zaparkowany samochód (oczywiście nieprawidłowo):

Zdjęcie /

I co ma zrobić w tej sytuacji kierowca ciężarówki? Zawrócić czy może wezwać policję i czekać, aż służby miejskie odholują nieprawidłowo zaparkowany samochód?

W tej sytuacji po prostu nie innego wyjścia i na podwójną linię ciągłą musimy najechać. Jest to jednak zupełnie inny przypadek niż wyprzedzanie rowerzysty, bo z tego wyprzedzania możemy zrezygnować i nic wielkiego nie stanie się. Co najwyżej stracimy pół minuty czekając, aż linia podwójna ciągła zamieni się w linię przerywaną.

Warto nauczyć się odrobiny cierpliwości, bo niecierpliwość na drodze niejednego już zgubiła.

Polski kierowca

