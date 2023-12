Zwolniono go za kradzież prądu za 2 zł. A chciał tylko podładować hybrydę

Spis treści: 01 Nie wszyscy pracodawcy idą z duchem czasu

02 Chciał podładować Golfa z gniazdka. Skończyło się aferą

03 Sąd jasno orzekł w sprawie. Skończyło się porozumieniem

Nie wszyscy pracodawcy idą z duchem czasu

Zakup samochodu elektrycznego lub hybrydowego typu plug-in nieodłącznie wiąże się z kwestią ładowania. Od pewnego czasu zależność tę zaczęli także dostrzegać pracodawcy, którzy coraz częściej decydują się na montaż stacji uzupełniania energii na firmowych parkingach. Jednak wciąż nie wszyscy pragną podążać z duchem czasu i kierować się kwestiami ekologicznymi. Przykładem może być właściciel pewnego hostelu w Niemczech, który za "kradzież prądu" o wartości 2 zł, zdecydował się zwolnić swojego pracownika.

Chciał podładować Golfa z gniazdka. Skończyło się aferą

Sprawa została szeroko opisana w niemieckim dzienniku "Frankfurter Rundschau". Jak można wyczytać w artykule, recepcjonista jednego z hosteli w niemieckim Dusseldorfie postanowił wykorzystać swój pobyt w biurze do podładowania prywatnego Volkswagena Golfa z napędem hybrydowym typu plug-in. W tym celu zaparkował auto przed budynkiem i za pomocą kabla ładującego podłączył samochód do gniazdka 220 V w korytarzu. Jak się szybko okazało, zachowanie to nie przypadło do gustu właścicielowi ośrodka.

Reklama

Zdjęcie Volkswagen Golf eHybrid / INTERIA.PL

Po dwóch dniach od zdarzenia recepcjonista został bowiem zwolniony, bez wypowiedzenia. Mężczyzna nie otrzymał nawet regulaminowej odprawy. Jak podkreślają niemieckie media, w hostelu przepracował blisko 4 lata więc trudno tu mówić o ewentualnych kwestiach nieprzedłużenia umowy po okresie próbnym. Jedynym argumentem pracodawcy miała być rzekoma "kradzież prądu". Nic zatem dziwnego, że recepcjonista postanowił walczyć o swoje prawa w sądzie.

Sąd jasno orzekł w sprawie. Skończyło się porozumieniem

Ten orzekł, że w świetle zarzucanych czynów, zwolnienie mężczyzny było stanowczo nieproporcjonalną sankcję i w zupełności wystarczyłoby słowne upomnienie. W trakcie rozprawy wyszło na jaw, że wspomniana "kradzież prądu" kosztowała właściciela hostelu około 40 eurocentów, a więc w przeliczeniu na polską walutę - niespełna 2 złote.

Ponadto pracodawca mężczyzny nie ujął w żadnym regulaminie konkretnego zakazu ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych przez pracowników, co przy ogólnym zezwoleniu na korzystanie z gniazdek mogło być wprowadzające w błąd.

Ostatecznie obie strony zdecydowały się na porozumienie i podpisanie standardowego "rozwiązania umowy". Dodatkowo właściciel hostelu został zobowiązany do wypłacenia byłemu recepcjoniście odprawy w wysokości 8 tys. euro.