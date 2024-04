GreenWay od 2016 r. intensywnie rozwija infrastrukturę ładowania w Polsce, rozbudowując sieć szybkich stacji ładowania. Nie jest może operatorem najtańszym, ale szczyci się najbardziej rozwiniętą siecią.

Niższy abonament w GreenWay

Jak dotąd, kilowatogodzina ładowania w sieci szybkich ładowarek prądu stałego tego operatora dla klientów niekorzystających z żadnej formy abonamentu wynosiła 3,25 zł. Korzystając z abonamentu można było ją obniżyć - nawet do 2,10 zł. Cennik wyglądał następująco:

Cennik Greenway do 31.05.2024 r. Plany cenowe ENERGIA MAX ENERGIA PLUS ENERGIA STANDARD ładowanie jednorazowe AC 1,60 zł 1,75 zł 1,95 zł 2,05 zł DC 2,10 zł 2,40 zł 3,15 zł 3,25 zł Miesięczna opłata 99,99 zł 34,99 zł 0,00 zł 0,00 zł

1 czerwca zacznie obowiązywać nowy cennik, w którym nie zmieni się wysokość opłaty za kilowatogodzinę, ale tańszy będzie abonament. W wariancie Energia MAX cena spadnie do 79,99 zł, a opcja Energia PLUS - do 29,99 zł.

Nowe zasady korzystania z ładowarek partnerskich

GreenWay zwraca uwagę, że powyższe ceny za kilowatogodzinę przestaną obowiazywać na stacjach partnerskich (oznaczonych literką P w aplikacji) i na stacjach roamingowych (oznaczonych literą R w aplikacji) obowiązywać będą stawki za ładowanie wynikające z cenników właścicieli stacji, niezależnie od planu abonamentowego. Wysokość tych cen dostępna jest w aplikacji mobilnej, w szczegółach wybranej lokalizacji.

Darmowe ładowanie na stacjach GreenWay

Warto dodać, że koszt abonamentu może "osłodzić" członkostwo w EV Klub Polska. Ten największy klub zrzeszający użytkowników samochodów elektrycznych, proponuje swoim członkom rozmaite benefity, m.in. w postaci kilowatogodzin do wykorzystania na stacjach GreenWay. Członkowie EV Klub Polska co miesiąc otrzymują kupony umożliwiające darmowe pobranie z ładowarek GreenWay 15 lub 25 kWh energii.

Zmiana zasad fakturowania w GreenWay

Dotychczasowo klient GreenWay otrzymywał fakturę zbiorczą - podsumowującą wszystkie sesje ładowania na koniec miesiąca. Od 13 maja operator będzie wystawiał fakturę następnego dnia, sumując w niej wszystkie sesje ładowania z dnia wcześniejszego.