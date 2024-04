Wchodzi w życie AFIR. Polska musi się pospieszyć, by spełnić unijne wymogi

Gdzie powstaną nowe stacje ładowania przy drogach szybkiego ruchu?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że znalazły się firmy, zainteresowane dzierżawą części nieruchomości wchodzących w skład Miejsc Obsługi Podróżnych, na których mają powstać ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Pojawią się one w 15 miejscach przy drogach szybkiego ruchu:

Nowe lokalizacje ładowarek na MOP lokalizacja oddział nr drogi nazwa MOP 1 Katowice A1 Gorzelanka Wschód 1 Katowice A1 Gorzelanka Zachód 2 Katowice A1 Starcza Wschód 2 Katowice A1 Starcza Zachód 3 Kraków S7 Zbójecka Góra 4 Zielona Góra S3 Lisiny Wschód 4 Zielona Góra S3 Lisiny Zachód 5 Łódź A2 Ciosny Północ 5 Łódź A2 Ciosny Południe 6 Opole A4 Prószków 7 Poznań S8 Ochędzyn 7 Poznań S8 Niwiska 8 Rzeszów S19 Kamień Zachód 8 Rzeszów S19 Kamień Wschód 9 Wrocław A4 Krajków Północ

W przypadku każdego z MOP-ów przewidziano 14 m2 powierzchni dzierżawy na stacje ładowania dla samochodów osobowych oraz 410 lub 800 m2 na stacje ładowania dla ciężarówek. Zgodnie z unijnymi wymogami zawartymi w AFIR, ładowarki na każdym z Miejsc Obsługi Podróżnych muszą zapewniać moce przynajmniej:

Reklama

600 kW z czego minimum 2 punkty ładowania po 150 kW dla samochodów osobowych

od 1500 kW do 3600 kW z czego minimum od 1 do 2 punktów ładowania po 350 kW (w zależności od Przedmiotu Dzierżawy) dla pojazdów ciężarowych

Umowy na dzierżawę będą podpisywane na 20 lat z możliwością przedłużenia o następne 5 lat. Dzierżawcy będą mieli też możliwość ustawienia przy ładowarkach automatów vendingowych (np. z przekąskami) lub sklepów autonomicznych (działających bez żadnego pracownika).

Co rozporządzenie AFIR oznacza dla kierowców w Polsce?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych, czyli w skrócie AFIR, wymaga od wszystkich krajów członkowskich, rozbudowy sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Chodzi konkretnie o drogi należące do sieci TEN-T, czyli transeuropejskiej sieci transportowej. Tworzą one korytarze, pozwalające na szybkie przemieszczanie się po krajach wspólnoty, a w Polsce liczą one ponad 7,5 tys. km, z czego ok. 3,8 tys. km to tak zwana sieć bazowa, a pozostała to sieć kompleksowa.

Zdjęcie Sieć dróg TEN-T w Polsce

Według regulacji AFIR do końca 2025 roku przy drogach stanowiących sieć bazową, co 60 km musi działać przynajmniej jeden punkt ładowania o mocy 150 kW dla aut osobowych. Dla ciężarówek wymagane jest 350 kW co 120 km. Dwa lata później wymagane będą po dwa takie punkty oraz po jednym w ramach sieci kompleksowej.

Jak informowaliśmy już w zeszłym roku, takie wymogi stanowią poważny problem dla GDDKiA. Przykładowo od początku 2022 roku do listopada 2023 roku w 56 przetargach dotyczących obsługi MOP-ów, zawarto umowy dla jednie 14 lokalizacji. W sumie brakowało dzierżawców dla 166 MOP-ów, aby móc spełnić wymogi zawarte w AFIR. Problemem są głównie ogromne koszty zapewnienia mocnego przyłącza elektrycznego do lokalizacji, znajdujących się daleko od wszelkich ośrodków miejskich.

Sytuacja powoli się zmienia, czego dowodem jest wspomniany wcześniej wybór dzierżawców w kolejnych 15 lokalizacjach, ale jeśli mamy spełnić unijne wymogi, proces rozbudowy sieci szybkich ładowarek, musi wyraźnie przyspieszyć. Za ich niezrealizowanie grożą wysokie kary.