Wall Connector to nazwa ładowarek typu wallbox, które umożliwiają ładowanie samochodów prądem zmiennym z mocą do 22 kW. Ładowarkami tego typu można ładować nie tylko samochody Tesli, ale wszystkie z portem ładowanie Typ 2. Ładowarki wyposażone są w łączność WiFi, dzięki czemu możliwe jest zdalne pobieranie aktualizacji systemowych oraz sterowanie ładowaniem za pomocą plikacji Tesli.

Wall Connector Tesli zyskał nowe możliwości

Tesla poinformowała, że od dziś Wall Connectory zyskały nowe możliwości. Ładowarki mogą automatycznie dostosować moc ładowania do aktualnego obciążenia sieci w domu. W ten sposób pełna moc ładowania jest wykorzystywana np. w nocy, gdy większość sprzętów domowego użytku jest wyłączona. Natomiast w dzień, gdy w domu pracuje wiele urządzeń AGD i RTV, moc ładowania samochodu jest stosowanie ograniczona, by nie doprowadzić do przeciążenia sieci.

Maksymalna moc ładowarki Tesla Wall Connector wynosi 22 kW i jest osiągalna po podłączeniu do sieci trójfazowej. Po osiągnięciu maksymalnej mocy w ciągu godziny ładowanie zasięg samochodu rośnie o 70 km na godzinę.

Nowa funkcja ładowarek Tesli. Ale trzeba zapłacić 1500 zł

Dzięki zdalnej aktualizacji nową funkcjonalność mają już wszystkie, również wcześniej sprzedane i zainstalowane ładowarki Tesli. Jednak warunkiem skorzystania z funkcji dynamicznego zarządzania mocą jest dokupienie certyfikowanego przez Teslę tzw. dynamicznego miernika mocy. Takie urządzenie dostępne jest u certyfikowanych instalatorów ładowarek Tesli lub w internecie, a jego cena wynosie około 1500 zł.