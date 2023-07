Tesla nie wytrzymała upału. Właściciel nie mógł nic z nią zrobić

O tym, że niskie temperatury mają znaczący wpływ na wydajność baterii wiadomo nie od dzisiaj. Jak się jednak okazuje - także skrajne upały mogą przyczynić się do szybszego rozładowania akumulatora. Niedawno przekonał się o tym pewien mieszkaniec amerykańskiego stanu Teksas, który nie mógł otworzyć własnego samochodu.

Nie mógł otworzyć drzwi do Tesli

Dennis Hegstad - właściciel elektrycznej Tesli Model 3 - poinformował w mediach społecznościowych o nietypowym problemie. Na opublikowanym przez mężczyznę materiale wideo widać, jak bezskutecznie próbuje się on dostać do własnego auta.

Reklama

Początkowo właściciel Tesli próbował otworzyć pojazd przy pomocy karty-klucza. Niestety rozwiązanie w żaden sposób nie reagowało i nie komunikowało się z pojazdem. Problem występował także w momencie próby odblokowania zamków w pojeździe przy pomocy aplikacji mobilnej i telefonu.

"Co robisz, gdy jest tak gorąco, że twoja Tesla nie reaguje na aplikację mobilną ani fizyczny klucz?" - zapytał na Twitterze. "Nie mogę otworzyć samochodu ani go uruchomić, aby dotrzeć do punktu ładowania" - dodał.