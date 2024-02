Telewizory, konsole, a teraz samochody. Gigant zapowiada 3 modele

O tym, że Honda oraz Sony zawiązały współpracę mającą zaowocować produkcją samochodów elektrycznych, wiadomo było już w 2022 roku. Teraz jednak początkowe ambicje stają się rzeczywistością. Jak bowiem donoszą azjatyckie media - pierwsze samochody spółki Sony Honda Mobility powinny zadebiutować już za kilka lat.

Trzy elektryczne pojazdy od Sony Honda Mobility

Według raportu opublikowanego przez serwis informacyjny Nikkei Asia - japoński gigant motoryzacyjny i technologiczny planuje wprowadzić na rynek aż trzy nowe modele elektryczne pod marką Afeela. Pierwszym z nich będzie zaprezentowany podczas tegorocznych targów CES, innowacyjny technologicznie sedan. Chociaż o samochodzie wciąż niewiele wiadomo, Yasuhide Mizuno - szef konsorcjum - zdradził, że będzie on wyposażony w 45 kamer oraz czujników, co pozwoli m.in. na jazdę w trybie autonomicznym 3 poziomu. Jeśli wierzyć w zapewnienia, pojazd trafi na rynek już w 2025 roku.

Zdjęcie Tak będzie wyglądał pierwszy model marki Afeela - innowacyjny technologicznie sedan. / materiały prasowe

To jednak nie wszystko. Zaledwie dwa lata później powinien zadebiutować bliżej nieokreślony SUV nowego producenta, który ma rzucić wyzwanie amerykańskiej Tesli. Niewykluczone, że samochód będzie nawiązywał do zaprezentowanego już wcześniej konceptu Vision-S 02. Według ówczesnych doniesień pojazd miał dzielić platformę z opisanym wyżej sedanem, a także nawiązywać wyglądem bezpośrednio do jego stylistyki. Ostatnim z nieoficjalnie zapowiedzianej trójki ma być niedrogi i kompaktowy model, którego premiera miałaby nastąpić w roku 2028. Niestety w jego temacie nie pojawiły się nawet najmniejsze plotki.

Zdjęcie Pojazd koncepcyjny Vision-S 02. Czy tak będzie wyglądał zapowiadany SUV? / materiały prasowe

Przedstawiciele spółki nie potwierdzili doniesień

Jak można się domyślić, przedstawiciele spółki nie potwierdzili w żaden sposób powyższych doniesień. Rzecznik Sony Honda Mobility podkreślił jedynie, że oficjalna oferta wciąż nie została w żaden sposób zatwierdzona i firma nie może ujawnić niczego więcej poza wspomnianym już sedanem.

Od pewnego czasu znany jest jednak wstępny plan biznesowy firmy Sony Honda Mobility. Zgodnie z nim wszystkie samochody nowej marki mają wyróżniać się innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, bogatym wyposażeniem dodatkowym, a także rewolucyjnymi funkcjami informacyjno-rozrywkowymi. Pojazdy marki mają także wykorzystywać silnik graficzny Unreal Engine, do wyświetlania obrazu zarejestrowanego i przetworzonego przez kamery w samochodach.