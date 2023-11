Nowy rekord prędkości w jeździe na wstecznym. Mało aut tak jedzie do przodu

Spis treści: 01 Rimac Nevera w jeden dzień ustanowił 23 światowe rekordy

02 Rimac Nevera z najlepszym czasem na festiwalu Goodwood 2023

03 Rimac Nevera najszybszym elektrykiem na Nurburgringu

04 Rimac Nevera rozpędził się do 276 km/h na wstecznym biegu

05 Rimac Nevera to najszybszy samochód elektryczny na świecie

Od momentu pojawienia się na rynku, Rimac Nevera nie przestaje zaskakiwać. Tylko w tym roku chorwacki hipersamochód, napędzany przez cztery silniki elektryczne generujące łącznie 1914 KM i 2340 Nm, ustanowił kilkadziesiąt światowych rekordów.

Rimac Nevera w jeden dzień ustanowił 23 światowe rekordy

W maju br. w trakcie jednej wizyty na niemieckim torze testowym Papenburg, elektryczny Rimac Nevera ustanowił 23 światowe rekordy. Co ciekawe, tych wszystkich osiągnięć dokonał na torze ze standardowym asfaltem, na posiadających homologację drogową oponach Michelin Pilot Sport Cup 2 R.

Reklama

Rimac Nevera ustanowił 23 rekordy jednego dnia Próba Pomiar sprzętem Racelogic Pomiar sprzętem Dewesoft 0-100 km/h 1,82 s 1,81 s 0-200 km/h 4,42 s 4,42 s 0-300 km/h 9,23 s 9,22 s 0-400 km/h 21,32 s 21,31 s 100-200 km/h 2,59 s 2,59 s 200-250 km/h 2,00 s 2,00 s 200-300 km/h 4,81 s 4,79 s 100-0 km/h (dystans) 29,12 m 28,96 m 0-100-0 km/h 4,03 s 3,99 s 0-200-0 km/h 8,85 s 8,86 s 0-300-0 km/h 15,68 s 15,70 s 0-400-0 km/h 29,94 s 29,93 s Dystans 1/8 mili 5,46 s 5,44 s Dystans 1/4 mili 8,26 s 8,25 s Dystans 1/2 mili 12,82 s 12,83 s Dystans 1 mili 20,62 s 20,59 s 0-60 mil/h 1,74 s 1,74 s 0-100 mil/h 3,23 s 3,31 s 0-120 mil/h 4,19 s 4,19 s 0-130 mil/h 4,74 s 4,75 s 0-200 mil/h 10,86 s 10,86 s 0-250 mil/h 21,89 s 21,86 s 60-130 mil/h 2,99 s 2,99 s

Wideo youtube

Rimac Nevera z najlepszym czasem na festiwalu Goodwood 2023

Miesiąc później Rimac Nevera, którego produkcja jest limitowana do zaledwie 150 egzemplarzy, pobił rekord przejazdu na słynnym Festiwalu Prędkości w Goodwood, przejeżdżając trasę na drogowej oponie Michelin Pilot Sport 4S w czasie 49,32 sekundy.

Wideo youtube

Rimac Nevera najszybszym elektrykiem na Nurburgringu

W sierpniu 2023 roku chorwacki mocarz pojawił się na północnej pętli toru Nurburgring, pokonując ponad 20-kilometrową trasę w czasie 7:05:298, czyli 20 sekund szybciej niż Tesla Model S Plaid.

Wideo youtube

Rimac Nevera rozpędził się do 276 km/h na wstecznym biegu

Po kilku miesiącach przerwy bezemisyjny hipersamochód wrócił na tor w Papenburgu, by ponownie wpisać się do Księgi Rekordów Guinessa. Tym jednak razem zrobił to jadąc do... tyłu. 7 października Rimac Nevera rozpędził się na biegu wstecznym do 276 km/h.

Jesteś odwrócony tyłem do kierunku jazdy i obserwujesz, jak sceneria oddala się od ciebie coraz szybciej, czując, jak twoja szyja jest ciągnięta do przodu w niemal taki sam sposób, jak podczas gwałtownego hamowania. Delikatnie poruszasz kierownicą, uważając, aby nie zachwiać równowagi, obserwując swój kurs i punkt hamowania w lusterku wstecznym, cały czas kontrolując prędkość. Pomimo tego, że było to prawie całkowicie nienaturalne dla sposobu, w jaki samochód został zaprojektowany, Nevera pobił kolejny rekord". Goran Drndak, kierowca testowy Rimac

Wideo youtube

Rimac Nevera to najszybszy samochód elektryczny na świecie

Rimac Nevera rozpędza się do 100 km/h w 1,81 sekundy, zaś czas rozpędzania się do 300 km/h wynosi nieco ponad 9 sekund. Maksymalna prędkość, jaką jest w stanie rozwinąć, to 412 km/h.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Strefy Czystego Transportu od lipca 2024 roku. Ekspert o zakazach dla pojazdów z silnikiem diesla Polsat News