1,5 mln km i 15 lat na jednej baterii. Chińczycy zapowiadają przełom

Spis treści: 01 Nowy akumulator od CATL. Gwarancja na 1,5 mln km

02 Akumulator LFP. Co to jest?

03 Chińczycy pracują nad rozwojem akumulatorów do aut elektrycznych

Nowy akumulator od CATL. Gwarancja na 1,5 mln km

Jednym z problemów, z którymi wciąż musi borykać się elektromobilność jest kwestia żywotności akumulatorów. Pojemność wraz z wiekiem i przebiegiem spada, a to przekłada się na zasięg. Producenci baterii nad tym pracują i wydaje się, że nastąpił przełom. Chińska firma CATL ogłosiła wprowadzenie na rynek nowego typu akumulatorów, które zamierza objąć 15-letnią gwarancją limitowaną przebiegiem 1,5 mln km.

Jest tylko jeden szkopuł - akumulatory przeznaczone są do stosowania w samochodach ciężarowych i autobusach. Na początek otrzymają je pojazdy użytkowe produkowane przez chińską firmę Yutong.

CATL pracuje jednak również nad bateriami o wydłużonej żywotności, które będzie można zastosować w samochodach osobowych, a partnerem w tych pracach jest chińskie Nio.

Yutong nazywa nowy akumulator "pionierskim rozwiązaniem" i informuje, że nie ulegnie on degradacji przez tysiąc cykli ładowania. Zakładając, że realny zasiąg pojazdu z nowym akumulatorem wynosi 300 km, spadek pojemności nie nastąpiły przez pierwsze 300 tys. km przebiegu.

Akumulator LFP. Co to jest?

Zaprezentowany przez CATL magazyn energii to akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP). Jest to stosunkowo młody wynalazek, jednak nie jest to absolutna nowość, tego typu baterie powszechnie są wykorzystywane w chińskich auta elektrycznych. Produkcja takich akumulatorów jest tańsza niż tych typu NMC, opartych na drogich pierwiastkach (nikiel, mangan, kobalt).

Cały czas trwają prace nad ulepszaniem akumulatorów LFP. W zeszłym roku CATL zaprezentowało taki akumulator z superszybkim ładowaniem, który zapewnia teoretyczny zasięg 400 km po 10 minutach ładowania i 700 km (również teoretycznie) po uzupełnieniu energii "do pełna".

Chińczycy pracują nad rozwojem akumulatorów do aut elektrycznych

Chińscy producenci samochodów zamierzają wykorzystać pomysł obowiązkowego przejścia na napęd elektryczny w Europie do podbicia Starego Kontynentu. Atutem ich produktów są nie tylko atrakcyjne ceny. To właśnie chińskie firmy są potentatami w zakresie produkcji akumulatorów, ponadto pracują nad nowymi rozwiązaniami. Przykładem może być wspomniane Nio, która słynie z autorskiego systemu wymiany rozładowanych akumulatorów, mającego stanowić alternatywę dla ładowania.

Operacja przebiega w sposób całkowicie automatyczny i trwa krócej niż 5 minut. Nio jakiś czas temu chwaliło się również testem drogowym auta z akumulatorem półprzewodnikowym (zamiast ciekłego elektrolitu zastosowano tutaj elektrolit stały, dzięki czemu akumulator oferuje większy zasięg i krótszy czas ładowania). W czasie 14 godzin Nio ET7 ze wspomnianym akumulatorem przejechało 1 044 km na jednym ładowaniu.