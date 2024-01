Podwyżki dla kierowców już w przyszłym tygodniu, ale jest też dobra wiadomość

Spis treści: 01 Aktualne ceny paliw na stacjach w Polsce

02 Kolejne podwyżki cen paliw już w przyszłym tygodniu

03 Obecna sytuacja na światowych rynkach paliw

Aktualne ceny paliw na stacjach w Polsce

Jak podają analitycy Refleksu w mijającym tygodniu ceny paliw na większości stacji rosły "w sposób skokowy", co dało w skali tygodnia średnie zmiany na poziomie 7-8 gr na litrze benzyn i oleju napędowego. Obecne średnie ceny na stacjach wyglądają następująco:

Pb95 6,32 zł/l (+8 gr/l w ciągu tygodnia)

Pb98 - 6,86 zł/l (+7 gr/l)

ON - 6,49 zł/l (+8 gr/l)

LPG - 2,89 zł/l (+1 gr/l).

Po raz ostatni z tak znaczącymi podwyżkami mieliśmy do czynienia w pierwszej połowie listopada ub. roku. Po tym nastąpił dziewięciotygodniowy okres obniżek cen. stwierdzili eksperci

Kolejne podwyżki cen paliw już w przyszłym tygodniu

Zdaniem analityków to prawdopodobnie nie koniec podwyżek cen na stacjach. Zaznaczyli, że skala zmian cen na rynku hurtowym, stanowiąca podstawę do zmian cen na stacjach, nie znalazła w całości odzwierciedlenia przy dystrybutorach. Ponadto prognozowane są dalsze podwyżki cen hurtowych. Ma się to przełożyć na benzynę i olej napędowy droższe o 5-10 gr za litr. Z kolei LPG powinno zdrożeć o 3-5 gr.

Dobra wiadomość jest natomiast taka, że mimo już odnotowanych i dalej spodziewanych podwyżek w detalu koszty tankowania pozostają niższe niż przed rokiem. "Za benzyny płacimy 5-7 proc. mniej, za diesla 15 proc. i autogaz 10 proc. mniej niż rok temu" - wyliczyli eksperci Refleksu.

Obecna sytuacja na światowych rynkach paliw

W piątek notowania marcowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 82 dol. za baryłkę, a głównym powodem wzrostu cen pozostaje wysokie ryzyko przedłużającego się kryzysu na Morzu Czerwonym - wskazali eksperci. "Pomimo rozmieszczonych w tym obszarze okrętów wojennych z USA i Wielkiej Brytanii oraz ataku rakietowego na Houthi, ataki Houthi na żeglugę handlową trwają nadal, co zwiększa obawy po stronie podaży" - zauważyli.

Jak podał Reflex zapasy ropy naftowej w USA spadły w skali tygodnia 9,2 mln baryłek do 420,7 mln baryłek. "Tym samym poziom zapasów jest 5 proc. niższy od 5-letniej średniej dla tej pory roku. Zapasy benzyn wzrosły 4,9 mln baryłek. Rezerwy olejów zmniejszyły się 1,4 mln baryłek. Poziom zapasów olejów jest 4 proc. niszy od 5-letniej średniej dla tej pory roku" - dodano.