Jest nowy sposób na tańsze paliwo. Ale trzeba spełnić jeden warunek

Spis treści: 01 Ceny paliw wciąż na wysokim poziomie

02 Promocja na stacjach Shell. Trzeba być członkiem specjalnego programu

03 Jak zatankować taniej na stacjach Shell?

Ceny paliw wciąż na wysokim poziomie

Po polskim "cudzie cenowym" nie został nawet ślad. Z danych przedstawionych przez portal e-petrol wynika, że w obecnym tygodniu średnie ceny paliw na stacjach prezentują się następująco:

Pb 98: 7,09 zł za litr (obniżka o 5 gr względem poprzedniego tygodnia)

Pb 95: 6,51 zł za litr (obniżka o 3 gr)

ON: 6,69 zł za litr (obniżka o 3 gr)

LPG: 3,07 zł za litr (obniżka o 2 gr)

Ceny paliw zaliczyły co prawda delikatne spadki względem poprzedniego tygodnia, jednak i tak są one znacznie powyżej poziomu 5,99 zł, który mogliśmy spotkać w czasach wspomnianego już "cudu paliwowego". Nie dziwi więc, że Polacy szukają sposobów, jak zatankować paliwo taniej i z utęsknieniem czekają na akcje promocyjne podobne do tych, które stacje paliw prowadziły w czasie wakacji. Teraz możemy zapłacić mniej za paliwo na stacjach Shell. Ale pod jednym warunkiem.

Promocja na stacjach Shell. Trzeba być członkiem specjalnego programu

Promocja bowiem przewidziana jest tylko dla użytkowników programu Empik Premium. Obniżki wynoszą nawet 30 groszy na litrze. Właśnie na taką promocję mogą liczyć tankujący paliwa premium: Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel. Z kolei w przypadku paliw podstawowych - Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel - kierowcy otrzymają rabat wynoszący 20 gr na litrze.

Jak zatankować taniej na stacjach Shell?

Jeśli chcemy zatankować taniej, powinniśmy przed zapłaceniem zeskanować kod QR, który pozwoli na skorzystanie z promocji. Kod można pobrać m.in. poprzez zalogowanie się do aplikacji i przejście do sekcji benefitów w części premium (organizatorzy zwracają jednak uwagę, że aplikacja musi być "w wersji nie niższej niż 3.32").

Promocja potrwa do 8 stycznia 2024 roku i obowiązuje na wybranych stacjach. Trzeba też wiedzieć, że rabat jest liczony na tankowanie od 20 do 100 litrów. Organizatorzy informują, że kodu można użyć maksymalnie dwa razy. Zwracają również uwagę, że nie można go wymienić na gotówkę, zwrócić, odsprzedać czy przekazać innej osobie. Dodatkowo trzeba zdawać sobie sprawę, że oferta nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.