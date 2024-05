Dobre wieści z rynku paliw. Kierowcy odetchną z ulgą

Jeszcze do niedawna eksperci rynku paliw ostrzegali, że po okresie majówkowych promocji, ceny benzyny i oleju napędowego gwałtownie wzrosną. Tymczasem ze środowej analizy serwisu e-petrol.pl wynika, że przeciętna cena detaliczna spadła. Chociaż skala obniżek jest zaledwie symboliczna, bez wątpienia to dobra wiadomość dla kierowców.

Ceny spadły średnio o grosz. Najdrożej wciąż na Mazowszu

Obecnie koszt tankowania benzyny Pb95 oraz oleju napędowego potaniał o grosz. Analitycy podkreślają jednak, że chociaż spadek nie jest znaczący, w przypadku popularnego "diesla" jest to pierwsza obniżka od marca tego roku. Aktualne średnie ceny benzyny i oleju to 6,65 i 6,68 zł za litr, a dystans cenowy między nimi wynosi już tylko 3 grosze. Przeciętna ogólnopolska cena LPG to dziś 2,83 zł za litr.

Zdjęcie Cena diesla spadła po raz pierwszy od marca tego roku / PAWEL JASKOLKA/REPORTER / East News

Podobnie jak to miało miejsce we wcześniejszych zestawieniach, także tym razem najtańszym regionem na mapie Polski jest Warmia i Mazury. Benzyna 95-oktanowa i olej napędowy kosztują tam średnio 6,56 zł za litr. Autogaz z ceną 2,72 zł za litr jest najtańszy w województwie świętokrzyskim.

Po przeciwnej stronie znajduje się Mazowsze, gdzie za litr benzyny Pb95 oraz oleju napędowego, kierowcy zapłacą średnio 6,76 i 6,78 zł. W województwie zachodniopomorskim najwięcej płaci się za LPG - przeciętnie 2,93 zł za litr.

Zdjęcie Najdroższe paliwo wciąż jest na Mazowszu / Piotr Hukalo / East News

Sytuacja jest niepewna, a podwyżki wciąż realne

Jednocześnie eksperci ostrzegają, że sytuacja na światowym rynku paliw wciąż jest niepewna, a ryzyko wyższych cen jest ciągle realne. Jedną z przyczyn jest napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, która potencjalnie obniża dostępną podaż ropy na rynku. Chociaż od pewnego czasu wyraźnie widać deeskalację sytuacji pomiędzy Izraelem i Iranem, utrzymanie porozumienia o cięciu produkcji ropy ze strony kartelu OPEC+ nie pozwala na duże spadki. Nie bez znaczenia jest także utrzymujący się wysoki popyt na paliwa, w szczególności w Europie.