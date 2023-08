Ceny paliw już tak wysokie, jak w zeszłym roku. Oto skala wakacyjnych podwyżek

Utrzymujące się w ostatnim czasie promocje na stacjach paliw dały na jakiś czas wytchnienie kierowcom, zwłaszcza tym planującym wakacyjne eskapady. Jak jednak zauważają analitycy Reflex - teraz sytuacja zaczyna się zmieniać.

Podwyżki cen paliw w drugiej połowie sierpnia

Miniony tydzień sierpnia przyniósł ze sobą wyraźne podwyżki na stacjach, a obecnie kształtujący się koszt zatankowania benzyny 95-oktanowej jest o zaledwie o 1 gr/l niższy niż rok temu. Na mniejsze ceny wciąż mogą jednak liczyć kierowcy tankujący benzynę Pb98 (ceny niższe o 36 gr/l), olej napędowy (ceny niższe o 68 gr/l) i LPG (ceny niższe o 45 gr/l).

Zdjęcie Cena benzyny 95-oktanowej jest o zaledwie o 1 gr/l niższa niż rok temu / Adrian Slazok/ / East News

Ile kosztuje paliwo? Sierpień 2023

Aktualne ceny na stacjach paliw wynoszą:

Benzyna bezołowiowa 95 - 6,64 zł/l

- 6,64 zł/l Benzyna bezołowiowa 98 - 7,19 zł/l

- 7,19 zł/l Olej napędowy - 6,42 zł/l

- 6,42 zł/l Autogaz - 2,76 zł/l

W sprawozdaniu firmy Reflex podkreślono także, że od początku wakacji ceny paliw wzrosły o nawet kilkanaście groszy za litr. W przypadku benzyny bezołowiowej 95 podwyżki sięgnęły nawet 14 gr/l. Spora różnica jest też zauważalna w przypadku cen oleju napędowego, gdzie ceny wzrosły o 22 gr/l. Jedyny spadek cen zanotowano w przypadku LPG, gdzie koszt tankowania zmalał o 14 gr/l.

Ceny ropy naftowej na rynku światowym

Eksperci światowego rynku paliwowego donoszą, że pod koniec ubiegłego tygodnia ceny październikowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymywały się w rejonie 84,30 USD/bbl, tj. o niecałe 2,5 USD/bbl niżej niż przed tygodniem. Ceny benzyn na rynku ARA wzrosły w okresie 11-17 sierpnia o 85 zł/m sześc., a diesla spadły o 19 zł/m sześc.

Zapasy diesla na europejskim rynku ARA spadły w ostatnim tygodniu 0,2 proc. do 2,058 mln ton. Poziom zapasów jest 36 proc. wyższy niż przed rokiem. To wynik zbliżony do poziomów z sierpnia 2021.

Amerykańska EIA poinformowała tymczasem o wzroście produkcji ropy naftowej w USA w skali tygodnia 0,1 mln bbl/d do 12,7 mln bbl/d i jest to nowy popandemiczny rekord.