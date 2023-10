1,5 miesiąca i Polska staje. Na ile wystarczą rezerwy paliwa?

Przedwyborcze "cuda na Orlenie", gdzie - w sprzedaży detalicznej - paliwo kosztuje dziś mniej niż w hurcie u importerów, przysporzyły państwowemu koncernowi wielu problemów. Pojawienie się na stacjach wojskowych cystern wzbudziło podejrzenia, że by radzić sobie z brakami, koncern sięgnął po "wojskowe" rezerwy strategiczne. To nieprawda, ale warto zdawać sobie sprawę, na ile wystarczą zmagazynowane w kraju paliwa, gdyby - teoretycznie - doszło do zatrzymania polskich rafinerii?

Zdjęcie Rezerwy strategiczne paliw w Polsce wynoszą co najmniej 90 dni / Stanisław Bielski/Reporter / Agencja SE/East News