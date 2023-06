Zaatakowały go latające drzwi. Gdyby nie refleks, doszłoby do katastrofy

Niech to nagranie będzie przestrogą dla tych, którzy wolą zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych na dostawie kurierem. Kierujący starym Oplem ewidentnie nie miał doświadczenia w przewożeniu ładunków na dachu, co widać na załączonym obrazku. Gdyby nie refleks drugiego kierowcy, doszłoby do katastrofy.

Zdjęcie Zaatakowały go latające drzwi. Uratował go refleks i opanowanie/YouTube Polskie Drogi/zrzut ekranu /