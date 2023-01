Wypatrzyli go za kierownicą. Rozbił się na drzewie i chciał uciekać pieszo

Spis treści: 01 Kierowca Suzuki uciekał przed policją

Kierowca Suzuki uciekał przed policją

Policjanci ze Świecia postanowili zatrzymać do kontroli Suzuki Grand Vitarę, za którego kierownicą siedział dobrze znany im mężczyzna. Funkcjonariusze podejrzewali, że kierowca prowadzi mimo aktywnego zakazu. Kierujący Suzuki chciał jednak uniknąć spotkania ze stróżami prawa. Nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe. Zamiast tego przyspieszył i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg za mężczyzną.

Kierowca zakończył podróż autem na drzewie, więc... uciekał pieszo

Swoją niebezpieczną jazdę kierowca Suzuki kontynuował drogą serwisową w kierunku Morska, a później w stronę Jeżewa. W pewnym momencie prawdopodobnie stwierdził, że samochód, którym uciekał, pozwoli zniknąć mu w lesie i skręcił w drogę leśną. Nie był to jednak dla niego najlepszy pomysł, ponieważ podróż autem zakończył na drzewie. Jego determinacja by nie zostać ujętym była tak duża, że postanowił kontynuować swoją ucieczkę pieszo. Próba okazała się jednak daremna. Policjantom udało się go ująć.

Zdjęcie Podróż autem zakończyła się na drzewie, ale mężczyzna podjął jeszcze próbę ucieczki pieszo. / Policja Kujawsko-Pomorska / Policja

Jak się okazało, przypuszczenia funkcjonariuszy były słuszne. Za kierownicą auta siedział dobrze im znany 24-letni mieszkaniec Świecia, który ma orzeczony zakaz prowadzenia. Uciekinier nie jechał jednak sam. W aucie znajdował się również 34-latek. W wyniku zdarzenia żaden z mężczyzn nie poniósł poważnych obrażeń.

Kierowca poniesie konsekwencje swoich czynów

Będzie musiał ponieść konsekwencje kierowania pomimo zakazu (grozi za to kara pozbawienia wolności do 5 lat), a także niezatrzymania się do kontroli drogowej (również za ten czyn grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat). Dodatkowo, jeśli badanie potwierdzi obecność środków odurzających w jego krwi, odpowie jeszcze za kierowanie pod ich wpływem. To z kolei wiąże się z karą więzienia do lat 2. Będzie musiał wytłumaczyć się także z kolizji, którą spowodował uciekając przed policjantami.

