Wygłupiał się przed radiowozem. W mgnieniu oka uzbierał 21 punktów karnych

Sprzyjające warunki, prosta droga i wleczący się traktor. Co może pójść nie tak? Wszyscy jechali przepisowo i czekali na odpowiedni moment, ale kierowcy białej Skody zabrakło cierpliwości. Najpierw został ukarany za wyprzedzanie na zakazie, a kilka minut później za wjeżdżanie na powierzchnię wyłączoną z ruchu. Wszystko to na oczach policjantów z grupy SPEED. Wystarczyło kilka minut, by pożegnał się z uprawnieniami.

Zdjęcie Wygłupiał się przed grupą SPEED. Uzbierał 21 punktów karnych/EAST NEWS/Polska Policja /