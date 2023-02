Spis treści: 01 Wizyta Joe Bidena w Polsce - gdzie pojawią się utrudnienia drogowe?

W dniach 21-22 lutego prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden będzie przebywał z wizytą w Polsce. Amerykański prezydent weźmie m.in. udział w spotkaniu Bukareszteńskiej Dziewiątki. W związku z wizytą prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zdecydował o tym, że w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa będzie działał sztab koordynujący pracę wszystkich służb w mieście.

Wizyta Joe Bidena w Polsce - gdzie pojawią się utrudnienia drogowe?

Na czas pobytu prezydenta USA w Polsce wprowadzone zostaną zmiany w ruchu drogowym. Dotyczyć one będą przede wszystkim śródmieścia oraz Starego Miasta. Warszawski ratusz zaleca, by od wtorkowego poranka do środowej nocy omijać centrum miasta. Kierowcy są proszeni o wykonywanie poleceń policjantów, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, a także Straży Miejskiej.

Ze względów bezpieczeństwa oznacza to, że parkowanie na wielu ulicach będzie niedozwolone. Wyłączenia parkowania będą dotyczyły wyznaczonych miejsc postojowych, zatok oraz chodników. Ograniczenia będą obowiązywały również na ulicach poprzecznych w odległości 50 metrów od skrzyżowań dróg (lub do pierwszego skrzyżowania).

W dniach 20-22 lutego (od poniedziałku do środy) wyłączone z parkowania (także na wyznaczonych miejscach postojowych, w zatokach i chodnikach) będą ulice:

Emilii Plater - na odcinku od Al. Jerozolimskich do ul. Nowogrodzkiej oraz na odcinku od ul. Śliskiej do Siennej po stronie zachodniej (przy hotelu);

Śliska - na odcinku od ul. Emilii Plater do Sosnowej (na tyłach hotelu);

Sosnowa - na odcinku od ul. Śliskiej do Siennej;

Sienna - na odcinku od ul. Sosnowej do Emilii Plater;

Nowogrodzka - na odcinku od ul. Emilii Plater do Chałubińskiego;

plac Zamkowy - na całej powierzchni;

Senatorska - na odcinku od ul. Miodowej do Podwale;

Podwale - na odcinku od ul. Senatorskiej do Kapitulnej;

Kapitulna - na całej długości;

parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (między ul. Grodzką a ul. Nowy Zjazd) - na całej długości;

Bugaj - na całej długości;

Boleść - na całej długości;

Wybrzeże Gdańskie - po stronie Zamku Królewskiego, na odcinku od ul. Boleść do Grodzkiej;

Grodzka - na całej długości;

Nowy Zjazd - na całej długości.

W tym czasie nie będzie można parkować również na parkingach Zarządu Terenów Publicznych:

przy al. 3 Maja (pod arkadami mostu Poniatowskiego)

przy ul. Wybrzeże Gdańskie (między ul. Boleść a Grodzką).

Ponadto na wybranych ulicach Śródmieścia policja będzie wstrzymywać czasowo ruch w związku z przejazdami kolumn z przedstawicielami władz polskich i zagranicznych. Władze miasta zaznaczają jednak, że plan w każdej chwili może ulec zmianie lub uzupełnieniu, a służby będą mogły zdecydować o wyłączeniu z ruchu również innych ulic. Wizyta Joe Bidena oznacza, że policja będzie również czasowo wstrzymywać ruch na drogach prowadzących na Lotnisko Chopina, do hotelu Marriott oraz hotelu Intercontinental, a także w rejonie Pałacu Prezydenckiego i Zamku Królewskiego. Kierowcy powinni spodziewać się, że utrudnienia pojawią się na ulicach:

Żwirki i Wigury;

Raszyńskiej;

Al. Jerozolimskich i moście Józefa Poniatowskiego;

Emilii Plater;

Marszałkowskiej;

Nowym Świecie;

Krakowskim Przedmieściu;

Wisłostradzie od mostu Grota-Roweckiego do mostu Łazienkowskiego.

W czasie spotkań służby mogą jednak podjąć decyzję o zamknięciu dróg znajdujących się w rejonie Starego Miasta.

al. "Solidarności" i mostu Śląsko-Dąbrowskim;

Senatorskiej;

Podwala;

Kapitulnej.

Zmiany na liniach komunikacji miejskiej podczas wizyty Joe Bidena w Polsce

Zmiany w organizacji ruchu w centrum stolicy wiążą się również ze zmianami w rozkładach kursowania pojazdów komunikacji miejskiej. Autobusy i tramwaje, w miarę jak zamykane będą kolejne ulice, kierowane będą na objazdy przez najbliższe przejezdne drogi. Kilka linii autobusowych we wtorek i środę zmieni trasy, by nie kursowały w tych rejonach stolicy, w których spodziewane są największe utrudnienia. Trasy mogą być również skracane. W związku ze zmianami w organizacji:

trasa linii 521 zostanie skrócona - autobusy będą jeździły tylko na odcinku Falenica-Wiatraczna.

autobusy linii 518 będą jeździły trasą Nowodwory-Metro Marymont.

autobusy linii 178 - Dojadą tylko do stacji metra Rondo Daszyńskiego z Ursusa, nie będą obsługiwały pozostałego odcinka trasy.

natomiast 117 i 507 nie będą przejeżdżały przez Wisłę - z ronda J. Waszyngtona zostaną skierowane do stacji metra Stadion Narodowy i tu zakończą trasę.

Z kolei we wtorek będzie zawieszone kursowanie tramwajów na linii 13.

Władze Warszawy zachęcają, by w związku z utrudnieniami wybierać, jako środek podróży metro i pociągi. Metra na obu liniach we wtorek i środę mają kursować częściej. Ponadto ratusz informuje, że bilety ZTM są honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich i w wybranych połączeniach innych przewoźników kolejowych. Pasażerowie, którzy posiadają nieskasowane wcześniej bilety kartonikowe ZTM powinni napisać na ich odwrocie datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli przykładowo 13.03.2022 godz. 06:55. Będzie to równoznaczne ze "skasowaniem" biletu. Z kolei osoby, które posiadają bilety zakodowane na kartach, muszą je aktywować wcześniej, w pojeździe WTP lub bramce metra. Można to zrobić również po uprzednim zgłoszeniu się, u kierownika pociągu.

W razie problemu we wtorek i środę pasażerom będzie służyło pomocą kilkunastu informatorów. W kluczowych miejscach pokierują oni do najbliższego środka transportu. Na ulicach będzie pracowało też kilkudziesięciu instruktorów nadzoru ruchu.

