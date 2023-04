Wiesz, co to zasada recydywy? Kierowca przekroczył prędkość i mocno się zdziwił

Patrol słupskiej drogówki zatrzymał do kontroli kierowcę samochodu dostawczego, który znacznie przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Jak się okazało, nie było to pierwsze tego typu wykroczenie, jakie w ostatnim czasie popełnił kierujący. W związku z tym policjanci ukarali go w warunkach recydywy.

Zdjęcie Kierowca samochodu dostawczego znacząco przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Jak się okazało miał już na swoim koncie podobne wykroczenie. / Komenda Miejska Policji w Słupsku /