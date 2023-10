Trzyletnie dziecko potrąciło autem matkę. Później było tylko gorzej

Spis treści: 01 3-latek odpalił auto. Skutki były opłakane

02 Zniszczone auto było początkiem problemów

03 Kierowanie autem bez uprawnień. Nawet 3 lata więzienia

04 Nieodpowiedzialność kosztuje. Pamiętajcie o bezpieczeństwie

Mieszkanka wałbrzycha wykazała się nie tylko skrajną głupotą, ale też brakiem matczynej intuicji, zostawiając swoją pociechę w samochodzie. Kiedy 30-latka zaparkowała na parkingu marketu, postanowiła na krótką chwilę zostawić swojego 3-letniego syna w aucie bez opieki. Skutki tej decyzji były dla niej opłakane, a przy okazji bardzo bolesne.

3-latek odpalił auto. Skutki były opłakane

Gdy kobieta wysiadła już z auta, mały chłopiec przeskoczył niezauważenie na fotel kierowcy. Nic gorszego by się nie wydarzyło, gdyby nie fakt, że 30-latka zostawiła w aucie kluczyki. Jej syn nie mógł się oprzeć pokusie i przekręcił stacyjkę. Samochód gwałtownie ruszył potrącając kobietę, następnie uderzając w metalową barierę latarni. Kobiecie nic poważnego się nie stało, ale tego nie można powiedzieć o aucie - po uderzeniu w przeszkodę drzwi od strony pasażera zostały wgniecione i mocno porysowane.

Reklama

Zdjęcie Jednym ruchem stacyjki 3-latek doprowadził do sporych zniszczeń / KMP Wałbrzych / Policja

Zniszczone auto było początkiem problemów

Niedługo później na miejsce zdarzenia przyjechała policja oraz karetka pogotowia. Funkcjonariusze policji nie mogli uwierzyć w wersję wydarzeń 30-latki i trudno się im dziwić. Na nieszczęście wałbrzyszanki, to był dopiero początek jej kłopotów. Po sprawdzeniu jej danych w policyjnych bazach, okazało się, że kobieta nie posiada uprawnień do kierowania pojazdów. Czynności zakończyły się po sporządzeniu dokumentacji i skierowania wniosku o ukaranie do sądu.

Kierowanie autem bez uprawnień. Nawet 3 lata więzienia

Za jazdę pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień można zapłacić wysoką karę. Jeżeli zostaniemy przyłapani na jeździe po utraceniu prawa jazdy, może nam grozić grzywna w wysokości do 1500 do 3000 zł, a nawet kara do 3 lat pozbawienia wolności. W przypadku, gdy bez posiadanych uprawnień spowodowujemy szkodę lub wypadek, stowarzyszenie ubezpieczeniowe może odmówić wypłacenia odszkodowania. Wówczas za poniesienie wszelkich kosztów naprawy obciążony zostanie sprawca zdarzenia.

Zdjęcie Kierująca nie posiadała uprawnień. Jej sprawą zajmie się sąd / KMP Wałbrzych / Policja

Nieodpowiedzialność kosztuje. Pamiętajcie o bezpieczeństwie

Sytuacja z Wałbrzycha jest wzorowym przykładem na to, że pozostawianie dzieci w autach potrafi przysporzyć ogromnych kłopotów. Przy okazji warto przypomnieć, że każdy kto wsiada za kierownicę pojazdu odpowiada nie tylko za swoje bezpieczeństwo, ale także za życie i zdrowie pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego.