Tramwaj zablokował rondo, na którym nie ma torów. Jak to możliwe?

Duże transporty najczęściej odbywają się w środku nocy, by nie stwarzać zagrożenia i niepotrzebnych utrudnień. Niestety, kiedy ciężarówka przewożąca 70-metrowy tramwaj utknęła na rondzie w Cedzynie, sytuacji nie udało się opanować zbyt szybko. Osoby, które w miniony piątek podróżowały z Kielc do Opatowa, prawdopodobnie spóźniły się do pracy.

Trzy dni później tramwaj znowu zablokował rondo

Po spokojnym weekendzie przyszedł czas na przetransportowanie kolejnego pojazdu i niestety... tym razem znowu się nie udało. Rondo w Cedzynie po raz kolejny zostało zablokowane przez “Lajkonika" zmierzającego do Krakowa. Ile jeszcze razy to się powtórzy?

Kraków zamówił w sumie 60 nowych tramwajów

Takich nowoczesnych pojazdów szynowych MPK w Krakowie zamówiło w sumie 60 sztuk. Wszystkie są niskopodłogowe, klimatyzowane i przystosowane na wiele sposobów do przewożenia osób niepełnosprawnych. Każdy egzemplarz ma ok. 33 metry i kosztuje 8 mln złotych.

Tramwaje produkowane są w Siedlcach, a ponieważ muszą trafić do Krakowa, długie ciężarówki przejechać muszą przez Kielce i okolice. Jak informuje Marek Gancarczyk - rzecznik prasowy MPK w Krakowie - do tej pory dostarczono 20 takich “Lajkoników.

Wszystko wina kierowcy?

Jak podkreśla Małgorzata Pawelec-Buras, rzecznik prasowy kieleckiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tego typu transporty są prowadzone już od kilku lat.

Przewóz odbywa się w godzinach nocnych, więc jest mało odczuwalny dla użytkowników dróg. O tym, że jeden z pojazdów utknął na rondzie w Cedzynie zadecydował prawdopodobnie błąd kierowcy, ale to szczegółowo ustali policja. Małgorzata Pawelec-Buras

Tak rzecznik tłumaczyła sytuację za pierwszym razem, jednak niespełna trzy dni później tramwaj znów utknął na rondzie. Czy to ostatni raz? Czas pokaże. Firma będzie musiała zorganizować jeszcze ok. 40 takich transportów.

