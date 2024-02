To najdłuższa prosta droga w Polsce. 26 kilometrów bez żadnego zakrętu

Obecnie w Polsce mamy już około 4900 km dróg ekspresowych i autostrad. Żeby być precyzyjnym, na tę sieć dróg szybkiego ruchu składa się aktualnie ponad 1800 km autostrad około 3090 km dróg ekspresowych. To ogromny skok w porównaniu do sytuacji sprzed 20 lat. W 2004 r. mieliśmy do dyspozycji jedynie 441 km autostrad i zaledwie 161 km dróg ekspresowych.

W ciągu ostatnich dwóch dekad dokonała się ogromna modernizacja polskiej sieci drogowej, która rozrosła się aż siedmiokrotnie w skali całego kraju. Dla przykładu: autostrada A4, łącząca dwa przejścia graniczne w Zgorzelcu i Korczowej, ma obecnie łączną długość 667 km - o 226 km więcej niż cała sieć autostrad w Polsce dwadzieścia lat temu!

26 km bez żadnego zakrętu. Najdłuższa prosta droga w Polsce

Oczywiście, autostrady i drogi ekspresowe są dzisiaj najbardziej imponujące, ale interesujące rekordy można znaleźć także na mapie dróg krajowych. Przykładem może być DK 62 pomiędzy Serockiem a Wyszkowem, gdzie na odcinku prawie 26 kilometrów nie ma żadnego zakrętu! Tak, tak, w Polsce również istnieją drogi, na których kierowcy, przynajmniej w teorii, mogliby nie używać kierownicy, podobnie jak na amerykańskiej autostradzie "hajłeju". Prosty odcinek rozpoczyna się przy marinie na Zalewie Zegrzyńskim i ciągnie przez kolejne 25 kilometrów aż do ronda w Wyszkowie, gdzie droga krajowa nr 62 spotyka się z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego i Komisją Edukacji Narodowej. Poza tym, oprócz odpoczynku dla rąk kierowców, sama trasa oferuje również atrakcyjne widoki krajobrazowe, umożliwiając zmotoryzowanym podróżnym podziwianie malowniczych okolic Zalewu Zegrzyńskiego.

Zdjęcie 26 km bez zakrętów z Serocka do Wyszkowa / fot. Google Maps /

"Podlaska autostrada" czyli najdłuższa droga bez zakrętów

Kiedy wspominamy o prostych drogach przecinających Polskę, nie sposób pominąć województwa podlaskiego i odcinka między Sokółką a Dąbrową Białostocką. Ta trasa biegnie w pobliżu granicy z Białorusią. Dąbrowa Białostocka, druga z wymienionych miejscowości, znajduje się zaledwie 15 km od Grodna, licząc w linii prostej. Chociaż odcinek między Sokółką a Dąbrową Białostocką ma aż 26,1 km, to w praktyce na drodze omijającej pobliskie miejscowości (Makowlany, Racewo, Jakowlany) występuje jedynie kilka łuków. Dodatkowo, na wysokości Sokolan, gdzie droga nr 673 krzyżuje się z drogą nr 671, kierowców może zaskoczyć niewielkie rondo.

Zdjęcie Na drodze między Sokółką a Dąbrową Białostocką są tylko łagodne łuki /fot. Google Maps /



