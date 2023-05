Spotkało się dwóch nerwowych kierowców. To nie mogło się dobrze skończyć

Spis treści: 01 Czy to był rekord w długością używania klaksonu?

W internecie pojawiło się nagranie ilustrujące właśnie taki scenariusz. Wszystko zaczęło się od banalnego w gruncie rzeczy wymuszenia pierwszeństwa na rondzie.

Kierowca "na aplikację" wjechał przed samochód wyposażony w kamerę, którego kierowca zaczął trąbić. Nie, nie zatrąbił przez pół sekundy, by dać znać, że tak się nie jeździ. Po prostu wcisnął i trzymał klakson.

W oczywisty sposób wywołało o agresję drugiego kierowcy. Najpierw zatrzymał się, blokując ruch. Gdyby trąbienie nie ustawało - wysiadł i zaczął wygrażać ręką. Gdy trąbienie trwało, rzucił w kierunku samochodu plastikową butelką z płynem do mycia szyb, ale najwyraźniej nie trafił.

Na tym nagranie się kończy, ale z jego opisu wiemy, że konfilkt narastał. Gdy trąbiący kierowca zaparkował pod sklepem, kierowca "przewozów" podjechał i rzucił ponownie - tym razem szklaną butelką z perfumami, ponownie chybiając.



Chociaż obyło się bez szkód, sprawa została zgłoszona na policję. Co ciekawe, autor nagrania twierdzi, że chociaż kamera zarejestrowała tablicę rejestracyjną i wizerunek kierowcy, to policjanci poinformowali go, że mężczyznę może być trudno odnaleźć ponieważ... jest obcokrajowcem.

A wystarczyło trąbić trochę krócej niż minutę...

