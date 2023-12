Samochód wpadł do Motławy, nawet nie zgasły mu światła. Jak to możliwe?

Spis treści: 01 Niecodzienny widok na dnie rzeki

02 Samodzielnie wydostał się z zatopionego pojazdu

03 Samochód na dnie rzeki, a światła działały

Niedostawanie prędkości do warunków panujących na drodze to jedna najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Niedawno mógł się o tym przekonać pewien kierowca kompaktowego SUV-a marki Jaguar, który wpadł razem z samochodem do Motławy.

Niecodzienny widok na dnie rzeki

O zdarzeniu poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Jak możemy wyczytać z oficjalnego komunikatu opublikowanego w mediach społecznościowych - tuż przed godziną 19:00 w poniedziałek, strażacy otrzymali zgłoszenie w sprawie wypadku, do którego doszło przy jednym z gdańskich mostów. Po przybyciu na miejsce oddziałów ratowniczych, służby zastały dosyć niecodzienny widok. Na dnie rzeki znajdował się, całkowicie zanurzony, Jaguar E-Pace.

