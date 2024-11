S19 w województwie podkarpackim. Budowa drogi nabiera tempa

W ramach inwestycji powstaną nowe obiekty inżynierskie. Niewątpliwie największym wyzwaniem będzie budowa estakady w miejscowości Nienadówka. Zostanie ona wybudowana tuż obok istniejącego obiektu, po którym obecnie odbywa się ruch pojazdów. Nowa estakada będzie miała 156,4 m długości i 15,5 m szerokości. Obecnie na obiekcie prowadzone są roboty fundamentowe związane ze wzmocnieniem podłoża przy podporach obiektu. Ze względu na złożone warunki geotechniczne zastosowano wzmocnienie kolumnami z cementogruntu.

Budowa S19 w woj. podkarpackim. Zaawansowanie prac

Jak podkreśliła GDDKiA - ostatnie prace poległy głównie na odhumusowaniu gleby i kontynuowaniu wykopów i nasypów. Drogowcy przystąpili także do rozbiórki ogrodzeń oraz barier zabezpieczających od strony dobudowywanej drugiej jezdni. Zaawansowanie tych prac to odpowiednio 80 proc. i 60 proc. planu. Niezmiennie postępują również prace związane z rozbiórką istniejącej nawierzchni bitumicznej. Do tej pory usunięto 60 tys. m2 nawierzchni co stanowi 80 proc. założonego planu.

Zdjęcie Ostatnie prace poległy głównie na odhumusowaniu gleby i kontynuowaniu wykopów i nasypów / GDDKiA

Ważnym krokiem ostatnich tygodni było wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej numer 878 relacji Łążek Ordynacki - Sokołów Małopolski - Stobierna - Rzeszów - Dylągówka. Równie istotną czasową organizacją ruchu jest ta wprowadzona wcześniej na trasie głównej drogi ekspresowej S19, która jest jedną z trudniejszych do utrzymania ze względu na jej długość oraz duże natężenie ruchu.

Międzynarodowy szlak Via Carpatia

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Jego powstanie pozwoli na wyprowadzenie z okolicznych miejscowości ruchu tranzytowego i poprawi komfort życia mieszkańców narzekających na wypadki, hałas oraz spaliny. Ponadto trasa skróci także czas przejazdu oraz zwiększy bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wejdą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.