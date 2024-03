Ruszyła kolejna wielka akcja. Policjanci będą patrzeć nam na ręce

Z początkiem marca Komenda Główna Policji zainaugurowała ogólnopolską akcję pod nazwą "Na drodze - patrz i słuchaj". Jest to kolejna już edycja istotnego przedsięwzięcia informacyjno-edukacyjnego, skierowanego zarówno dla kierowców samochodów, jak i pieszych.

Nowoczesne technologie rozpraszają kierowców

Głównym celem policyjnych działań jest uświadomienie uczestnikom ruchu, jak ważne jest stosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz zachowanie podczas korzystania z drogi szczególnej ostrożności. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że nowoczesna technologia w samochodach i wszechobecność telefonów komórkowych sprawiają, że unikanie czynników rozpraszających jest coraz trudniejsze.

Tylko od nas zależy, w jakim stopniu korzystamy z technologicznych udogodnień, czy podczas jazdy odbieramy połączenia telefoniczne, ustawiamy nawigację, słuchamy głośnej muzyki. Dynamicznie zmieniające się sytuacje drogowe powodują, że zagrożenie może powstać w bardzo krótkim czasie. Jeśli będziemy mieli rozproszoną uwagę, możemy nie dostrzec niebezpiecznej sytuacji. alarmują policjanci

Korzystanie z telefonu podczas jazdy to wciąż duży problem

Niezmiennie jednym z głównych czynników prowadzących do niebezpiecznych sytuacji na drogach jest korzystanie z telefonu w trakcie jazdy. Pomimo ostrzeżeń i wielu poprzednich akcji informacyjnych, wciąż wielu kierowców bagatelizuje tę kwestię i nie zdaje sobie sprawy z poważnych konsekwencji tego przewinienia. Szybkie spojrzenie na ekran, wysłanie wiadomości SMS czy wykonanie połączenia trwa zazwyczaj kilka sekund, ale nawet krótka chwila nieuwagi może okazać się tragiczna w skutkach.

Co więcej - należy pamiętać, że czynność ta jest prawnie zabroniona. Wskazuje na to art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Mandat za rozmowę przez telefon w trakcie jazdy wynosi 500 złotych. Do tego dochodzi 12 punktów karnych. Kara za używanie telefonu w czasie jazdy dotyczy jednak nie tylko prowadzenia rozmów, lecz także pisania i czytania wiadomości tekstowych, przeglądania mediów społecznościowych oraz korzystania z aplikacji.

Głośna muzyka izoluje kierowcę od ważnych sygnałów

Niestety coraz większym problemem wpływającym na bezpieczeństwo ruchu drogowego okazuje się także wspomniana kwestia "głośnej muzyki". Nierzadko na drodze widzi się pieszych lub samych kierowców w nałożonych słuchawkach. Nie zdają sobie oni sprawy, że w takiej sytuacji są całkowicie odizolowani od otoczenia i mogą nie usłyszeć dzwonka rowerowego, klaksonu, czy sygnału pojazdu uprzywilejowanego. Temat ten zresztą od lat wraca w przestrzeni publicznej. Chociaż obecnie nie ma przepisów, które jazdy po drodze w słuchawkach, niewykluczone, że wkrótce się to zmieni. W maju ubiegłego roku do sejmu wpłynęła nawet petycja w tej sprawie.

Akcja policji potrwa przez cały miesiąc

Ogólnopolska akcja informacyjno-edukacyjna "Na drodze - patrz i słuchaj" potrwa w okresie od 1 marca do 31 marca 2023 r. W tym czasie kierowcy powinni spodziewać się wzmożonych kontroli bezpieczeństwa na drogach.