Roztrzaskane policyjne BMW. To wynik pościgu za motocyklistą

Do niebezpiecznego pościgu doszło w poniedziałek na ulicach powiatu grudziądzkiego. 38-letni motocyklista nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Pogoń zakończyła się wypadkiem drogowym, a kierowca motocykla trafił do szpitala.

Zdjęcie Roztrzaskane policyjne BMW Fot. Policja / Nasze Miasto Grudziądz @Facebook /