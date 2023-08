Roztrzaskał auto na autostradzie. Według komentujących sam jest sobie winien

Jadę sobie lewym pasem, a Pan z Mercedesa postanowił sobie wjechać zmienić pas z prawego na lewy wjeżdżając prosto we mnie. Próbowałem go ominąć, ale straciłem panowanie nad pojazdem i wyszło jak widać. Kierowca Mercedesa nie przyznawał się do winy twierdząc, że on tylko zasygnalizował zmianę pasa, a ja spanikowałem.