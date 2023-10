Pieszy łapał stopa na autostradzie A4. "To najszybsza droga do Wrocławia"

32-letni mieszkaniec Krakowa łapał "stopa" na autostradzie A4 w okolicach Krapkowic. Policjantom tłumaczył, że nie widzi powodów do interwencji, bo to przecież "najszybsza droga do Wrocławia", gdzie zamierza się dostać.

Mężczyzna łapał stopa na autostradzie A4. Policjantom tłumaczył, że to przecież "najszybsza droga do Wrocławia"