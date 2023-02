Nie skupił się na drodze i dachował. Wszystko przez telefon?

Spis treści: 01 Kierowca za późno zareagował. Podróż skończyła się dachowaniem

03 Jaki mandat za korzystanie z telefonu w samochodzie?

Skupienie wzroku na ekranie telefonu powoduje, że kierowca nie obserwuje drogi. A to prosta droga do tego, by stworzyć sobie zupełnie niepotrzebne problemy.

W internecie pojawiło się nagranie, które zarejestrowała pokładowa kamerka jednego z kierowców. Zarejestrowała ona, jak Opel Corsa wypadł z drogi i dachował. Sam autor nagrania twierdzi, że do zdarzenia doszło na skutek korzystania z telefonu podczas jazdy.

Jak czytamy w opisie filmu, do zdarzenia doszło 13 lutego w powiecie lipnowskim (województwo kujawsko-pomorskie) na drodze krajowej 67. Na nagraniu widać, jak kierujący Oplem Corsą zbliża się do zakrętu, ale jedzie prosto, wjeżdżając na pobocze.

Dopiero wówczas kierowca zareagował. Szarpnął gwałtownie kierownicą w lewo, przez co stracił panowanie autem. Samochód załapał tzw. "rybę", następnie wjechał do rowu i tam dachował.

Autor nagrania oraz pasażer ruszyli do pomocy poszkodowanym w zdarzeniu. Na szczęście, jak podaje nagrywający, osoby podróżujące autem nie poniosły żadnych obrażeń.

Komentujący zwracają uwagę, że bez wątpienia coś odwróciło uwagę kierującego od drogi. Część z nich, a także sam autor nagrania wskazują, że najprawdopodobniej przyczyną zdarzenia było skupienie się na telefonie, którego kierowca Opla używał w czasie jazdy. Niestety zdarzają się kierujący, którzy zdają się nie zdawać sobie sprawy z faktu, że korzystanie z telefonu i jednoczesne prowadzenie jest bardzo niebezpieczne.

Przeglądanie mediów społecznościowych, odbieranie maili itd. sprawia, że kierowca nie jest skoncentrowany na drodze, a na ekranie telefonu.

Dokładnie tak było w powyższym powyższym przypadku, gdy kierowca zbyt późno zorientował się, że auto znajduje się na zakręcie. Brak odpowiedniej reakcji może prowadzić do bardzo poważnych sytuacji. Te zaś mogą, tak jak w powyższym przypadku, ostatecznie zakończyć się niegroźnie, ale mogą też doprowadzić do prawdziwych tragedii.

Warto też pamiętać, że korzystanie z telefonu w czasie jazdy jest nie tylko niebezpieczne, ale również kosztowne, zwłaszcza, jeśli chodzi o punkty karne. Sama kwota mandatu nie jest wygórowana. To "zaledwie" 500 złotych. Konto kierowcy obciąża jednak w takiej sytuacji aż 12 punktów karnych.

