Kolejny ważny krok do budowy drogi ekspresowej S12

Przetargi na wyłonienie wykonawców zostały ogłoszone jesienią ubiegłego roku. W postępowaniu na wyłonienie wykonawcy odcinka Piaski - Dorohucza wpłynęło 10 ofert, a najkorzystniejszą, opiewającą na ok. 358 mln zł złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Oferta tej firmy, o wartości 1 mld zł, została również wskazana jako najkorzystniejsza w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka Chełm - Dorohusk.

S12 Piaski - Dorohusk. Przebieg drogi

Odcinek Piaski - Dorohucza (o długości 9,8 km), zaczynać będzie się na istniejącym węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany w ramach planowanej budowy drogi S17 Piaski - Łopiennik. Nowa droga początkowo przebiegać będzie po północnej stronie obecnej drogi krajowej nr 12, następnie przetnie ją i od południa ominie Biskupice. Koniec odcinka planowany jest na wysokości Pełczyna.

Trasa przebiegać będzie po nowym śladzie, przecinając obszary rolnicze oraz omijając tereny wysoce zurbanizowane i cenne przyrodniczo. W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga (po dwa pasy w każdym kierunku) oraz drogi do obsługi ruchu lokalnego.

Z pierwotnych planów, po wykonaniu badań geologicznych, wyłączono fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu odcinków Piaski - Dorohucza oraz Dorohucza - Chełm. W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, stwierdzono występowanie odpadów przemysłowych. W związku z tym podjęto decyzję o ominięciu składowiska.

S12 Chełm - Dorohusk. Przebieg drogi

Początek odcinka zaplanowano w miejscowości Srebrzyszcze, gdzie "ekspresówka" przetnie istniejącą drogę krajową nr 12. Dalej trasa S12 przebiegać będzie po południowej stronie DK12. Ominie m.in. rezerwat przyrody Roskosz oraz miejscowość Pławanice. Za Teosinem, gdzie planowana jest budowa Miejsc Obsługi Podróżnych, przekroczy linię kolejową nr 7 relacji Warszawa - Dorohusk.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Planowanych jest 16 wiaduktów, 59 przejść dla zwierząt oraz węzeł drogowy Dorohusk.

Droga będzie realizowana w systemie Projektuj i buduj, co oznacza, że zadaniem wykonawcy będzie zaprojektowanie trasy, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie drogi oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

S12 - przetarg i realizacja

Droga ekspresowa S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku będzie liczyć ok. 75 km. Dla obwodnicy Chełma o długości ok. 13,6 km Lubelski Urząd Wojewódzki prowadzi obecnie postępowanie dotyczące wydania decyzji ZRID. Uzyskanie tej decyzji umożliwi wykonawcy rozpoczęcie robót w terenie. Trwa też przetarg na wyłonienie wykonawcy S12 na odcinku z Dorohuczy do Chełma (ok. 22). Oferty wykonawców GDDKiA poznała 28 grudnia i obecnie trwa ich ocena.

