W internecie pojawiło się nagranie z pokładowej kamerki, na której zarejestrowano incydent. Gdyby nie ono, chyba nikt by kierowcy nie uwierzył...

Co wydarzyło się na przejściu w Szczecinie?

Na filmie widać, jak samochód zbliża się do przejścia dla pieszych, do którego podchodzi mężczyzna. Nie ulega wątpliwości, że chce przez nie przejść, więc kierowcy nadjeżdżający z dwóch przeciwnych stron zwalniają, by się zatrzymać.

Sam pieszy również wydaje się czujny - nie wchodzi od razu na pasy, tylko zatrzymuje się, upewniając, że samochody zahamują. Tylko co wydarzyło się później?

Tańce na przejściu dla pieszych

Otóż pieszy wszedł na przejście, zatrzymał się i... zaczął tańczyć. Cały występ nie trwał długo, ale i tak trzeba przyznać, że kierowcy zachowali wyjątkową cierpliwość. Nikt nie trąbił, nie wysiadał, nie usiłował przejechać obok "artysty", nikt nawet nie podjął próby wytłumaczenia, że przejście dla pieszych nie jest odpowiednim miejscem na "występy artystyczne".

To chyba znudziło tancerza, który uznał, że dalsze "popisy" sensu nie mają i opuścił przejście.

Kierowca, który nagrał cały incydent, dopiero wówczas wyraził zainteresowanie stanem zdrowia pieszego, głównie interesując jego stanem psychicznym. Na nagraniu nie słychać jednak, czy pieszy ma jakieś problemy "z głową" czy też nie...

Czy wolno tańczyć na przejściu dla pieszych?

Jednym słowem - nie. Oczywiście w przepisach takiego zakazu nie znajdziemy wprost. Ale znajdziemy szereg paragrafów, które dotyczą pieszych. W kodeksie ruchu drogowego jest nawet cały cały artykuł (nr 14), poświęcony tym zakazom.

To właśnie tam zapisano, że pieszemu nie wolno wchodzić bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych, jak również nie wolno mu wchodzić spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność. I tam właśnie, w punkcie 3 i 4 zapisano, że zabrania się:

zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko;

przebiegania przez jezdnię lub drogę dla rowerów;

A jeśli ktoś ma wątpliwości, czy przejście dla pieszych jest jezdnią, wyjaśnia to art 2. ustawy Prawo o Ruchu Drogowym:

Przejście dla pieszych to powierzchnia jezdni, drogi dla rowerów lub torowiska przeznaczona do przechodzenia przez pieszych, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi. Art. 2 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym

***