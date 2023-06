Groźne potrącenie rowerzystki. Interweniował śmigłowiec ratowniczy

Spis treści: 01 Rowerzysta skręciła w lewo, wprost przed samochód

Rowerzyści należą do niechronionych uczestników ruchu drogowego. Nie oznacza to jednak, że są zwolnieni z obowiązku przestrzegania przepisów ruchu drogowego i i ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Jak podkreśla policja, jest to kluczowe, aby uniknąć zdarzeń drogowych, które mogą mieć poważne konsekwencje.

Rowerzysta skręciła w lewo, wprost przed samochód

Jak informują policjanci z Wieruszowa, kierująca rowerem, nie sygnalizując zamiaru skrętu w lewo, wjechała wprost pod jadące Daewoo Lanosa. Zderzenie wyglądało bardzo poważnie, na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał poszkodowaną cyklistę do szpitala.

Na szczęście tam okazało się, że 15-latka nie doznała poważnych obrażeń.

Zderzenie nagrał kierowca przejeżdżającego auta

Zderzenie zostało zarejestrowane przez kamerę w samochodzie przejeżdżającego kierowcy, co umożliwiło policjantom wyjaśnienie wszystkich okoliczności. Zdarzenie ostatecznie zakwalifikowano jako kolizję.

Sprawą 15-latki zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich

15-latka uniknęła więc konsekwencji zdrowotnych, ale nie uniknie prawnych. Jej sprawą zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Funkcjonariusze do spraw profilaktyki społecznej wieruszowskiej komendy podają, że "podczas spotkań prowadzonych w placówkach oświatowych, jak również w innych grupach społecznych, przypominają jak ważne jest przestrzeganie podstawowych zasad podczas poruszania się jednośladami po drodze".

