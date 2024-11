Most w Żywocicach pozwalał przejechać nad rzeką Osobłogą, ale został uszkodzony podczas powodzi w połowie września. W obiekcie pojawiła się duża wyrwa i od tego czasu przejazd drogą krajową numer 45 łączącą Opole z Raciborzem jest w tym miejscu zamknięty. Na drugą stronę rzeki można jedynie przejść pieszo lub przejechać rowerem, korzystając z wojskowej kładki.

Na temat tego mostu zrobiło się swego czasu głośno, za sprawą pewnego kierowcy Dacii Duster, który zignorował blokadę oraz ostrzeżenia strażaków i próbował przejechać na drugą stronę. Samochód wpadł do wyrwy i w niej utknął, ale na szczęście nikomu nic się nie stało.

Remont samego mostu nadal się nie rozpoczął i trudno powiedzieć, czy w ogóle do niego dojdzie. Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotował już szacunkowy kosztorys naprawy obiektu, ale wynika z nich, że nawet doraźne prace pochłoną nawet kilkanaście milionów złotych. Jak przekazała Agata Andruszewska rzeczniczka GDDKiA Opole w rozmowie z opolska360.pl, brany pod uwagę jest droższy, ale korzystniejszy wariant:

To miejsce wymaga jednak kompleksowej rozbudowy. Jej koszt to kilkadziesiąt milionów złotych. Na tym etapie nie mogę podać więcej szczegółów. Trwają konsultacje tej kwestii z Ministerstwem Infrastruktury.

Argumentów za rozbudową mostu w Żywocicach dostarczają też drogowcy, przypominając, że planowana jest rozbudowa drogi krajowej numer 45. Zwykły remont mostu określają wręcz "wyrzucaniem pieniędzy w błoto", ponieważ i tak w niedługim czasie potrzebna byłaby modernizacja obiektu, by dostosować go do rozbudowanej drogi.

Bez względu na to, jaka będzie ostateczna decyzja, stała przeprawa nad Osobłogą jeszcze długo nie będzie przejezdna. Sytuację kierowców mają póki co poprawić dwa tymczasowe mosty wojskowe, ale ich budowa również nie będzie łatwa. Plan zakłada też, że będą one dostępne tylko dla samochodów osobowych i lekkich dostawczaków.