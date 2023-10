Chciała z dzieckiem przejść przez ulicę. Kierowca TIR-a nawet nie zwolnił

Bydgoska policja opublikowała materiał wideo z jednej z sytuacji, którem miały miejsce w czasie trwania akcji "Bezpieczny pieszy". Akcja ta jest organizowana cyklicznie w celu poprawy bezpieczeństwa niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego. W ramach działań policjanci zwracali uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też na zachowanie samych przechodniów. Do działań wykorzystali mobilne centrum monitoringu, przy pomocy którego obserwowali ruch drogowy w rejonie skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego i Lecha Kaczyńskiego w Bydgoszczy.

Piesi na pasach, a na drodze rozpędzony TIR

W materiale wideo widzimy kobietę z dzieckiem, zbliżającą się do przejścia przez trzypasmową ulicę bez sygnalizacji świetlnej. Kierowcy trzech samochodów na pasie najbliższym pieszych nie mają problemu z tym, by się zatrzymać i umożliwić pieszym wejście na pasy. Można przypuszczać, że siedzący wysoko kierowca ciężarówki również powinien z daleka widzieć przejście dla pieszych, hamujące samochody i kobietę z dzieckiem zbliżającą się do pasów. To jednak nie skłoniło go do reakcji. W materiale widzimy, jak z zaskakująco wysoką prędkością zestaw składający się z ciągnika siodłowego i naczepy przejeżdża po przejściu. Na szczęście zrobił to na prawym skrajnym pasie, w dużej odległości od niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Niektórzy mogą próbować bronić kierowcę, że przejeżdża przez pasy zanim kobieta z dzieckiem na nie weszła i że zrobił to w takiej odległości, że nie stanowił zagrożenia dla przechodzących pieszych. Trzeba jednak przypomnieć co o takich sytuacjach mówią przepisy. Artykuł 26 ustawy Prawo o ruch drogowym precyzuje:

Kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.

W związku z tym kierowca samochodu ciężarowego widząc pojazdy zwalniające przed przejściem dla pieszych miał obowiązek postąpić tak samo - wyhamować auto i nie dopuścić do wyprzedzania przed pasami.

Jaki mandat za wyprzedzanie przed pasami

Taryfikator jest bezlitosny: za wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych kierowcom grozi aż 1500 zł mandatu i 15 punktów karnych. Do tego prawo mówi jasno: przejeżdżanie obok innego samochodu z wyższą prędkością to wyprzedzanie. Nawet jeśli poruszamy się osobnym pasem i nie wykonujemy żadnego manewru, a samochód jadący drugim pasem jedzie wolniej, lub zwalnia, w świetle prawa wykonujemy manewr wyprzedzania i robiąc to przed przejściem dla pieszych (gdzie ruch nie jest kierowany przez sygnalizację świetlną) popełniamy wykroczenie.

Akcja Bezpieczny pieszy. Policja wystawia wiele mandatów

Podczas całodniowych działań bydgoscy policjanci ujawnili 91 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami wobec pieszych, a także 83 wykroczenia popełnione przez samych niezmotoryzowanych. Czternastu niechronionych uczestników ruchu drogowego zostało ukaranych mandatem karnym, a 69 policjanci pouczyli. Natomiast w odniesieniu do zmotoryzowanych to dla 54 z nich skończyło się to mandatem karnym, dla 37 pouczeniem.

Jakie wykroczenia najczęściej popełniają kierowcy?

Do najczęściej występujących wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami należą:

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi,

przekraczanie prędkości w rejonie przejścia dla pieszych,

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym,

nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych,

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub w innych okolicznościach.

Za jakie wykroczenia pieszy może dostać mandat?

Natomiast najczęstsze błędy popełniane przez osoby piesze i rowerzystów to:

przechodzenie przez jezdnię w miejscu niedozwolonym,

przechodzenie przez jezdnię, gdy sygnalizator nadaje sygnał czerwony,

przebieganie przez jezdnię,

wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,

przejeżdżanie na rowerze przez przejście dla pieszych.

Zachowanie kierowcy TIR-a, który nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, na które wchodziła kobieta z dzieckiem, jest nie tylko naruszeniem przepisów, ale także brakiem podstawowej empatii i szacunku dla innych uczestników ruchu. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich i tylko wspólne działania mogą przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków i tragedii.