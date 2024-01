Centymetry od katastrofy. Lód spadł z naczepy i ranił kierowcę

Jak ustalili policjanci z województwa Lubuskiego - kierowcy szybko udzielono pomocy medycznej i obecnie jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do tragedii zabrakło jednak zaledwie kilkunastu centymetrów. Jeśli bryła lodu uderzyłaby mężczyznę bezpośrednio w głowę, mogłoby to się zakończyć nawet jego śmiercią. Z tego też względu funkcjonariusze nie czekali i szybko dotarli do kierowcy prowadzącego drugą ciężarówkę. Za nieodpowiednie przygotowanie pojazdu do drogi mężczyzna odpowie przed sądem.

Jaka kara za nieprawidłowo odśnieżony samochód

Zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym każdy pojazd uczestniczący w ruchu drogowym ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby:

korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadącym lub innych uczestników ruchu;

nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy

Naruszenie tego przepisu może skutkować grzywną w wysokości nawet do 3 tysięcy złotych. W przypadku, gdy nieodśnieżony pojazd przyczyni się do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innym uczestnikom ruchu lub pasażerom, kierujący naraża się na kolejne konsekwencje prawne z artykułu 86 §1 kodeksu wykroczeń, które przewidują mandat karny nie niższy niż 1500 złotych. Sprawa może być także skierowana do sądu.

Kiedy pokrzywdzony poniesie poważne obrażenia, a zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, sprawca odpowie za przestępstwo z artykułu 177 kodeksu karnego, za które może grozić do 3 lat, a kiedy następstwem wypadku jest śmierć, nawet do 8 lat.