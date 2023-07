Pijany dachował na stacji paliw. Od tragedii dzielił go włos

Spis treści: 01 Dachował i niemal uderzył w dystrybutor

02 Był pijany, nie miał prawa jazdy i posiadał narkotyki

03 Tłumaczył się brakiem uwagi

04 Grozi mu do 3 lat więzienia i wysoka grzywna

Dachował i niemal uderzył w dystrybutor

O dosyć niecodziennej sytuacji poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie. Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że nietrzeźwy kierowca Skody dachował w obrębie stacji paliw. Mężczyzna miał najpierw uderzyć w separator ruchu, a następnie po przewróceniu na dach, niemal wpaść na jeden z dystrybutorów z paliwem. Od prawdziwej tragedii dzielił go zaledwie włos.

Był pijany, nie miał prawa jazdy i posiadał narkotyki

Na miejsce pojechali policjanci ruchu drogowego którzy ustalili, że za kierownicą białej osobówki siedział 27-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego. Od mężczyzny biła wyraźna woń alkoholu.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca Skody miał w organizmie 1,2 promila. Gdyby tego było mało, funkcjonariusze ustalili, że nie posiada on uprawnień do kierowania samochodem, a w trakcie przeszukania jego odzieży policjanci znaleźli narkotyki - konkretnie mefedron.

Zdjęcie Pijany kierowca dachował na stacji paliw / Policja

Tłumaczył się brakiem uwagi

27-latek tłumaczył, że zdarzenie było wynikiem nieuwagi. Podczas wjazdu na stację miał on korzystać z telefonu, przez co nie zauważył separatora, który osłaniał dystrybutor. Nieodpowiedzialny mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na pobliski komisariat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pijany kierowca dachował na stacji paliw Policja

Grozi mu do 3 lat więzienia i wysoka grzywna

Kierowca Skody przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości bez wymaganych uprawnień oraz posiadania narkotyków grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. Ponadto mężczyzna musi się liczyć z karą finansową do 30 tys. złotych. O jego losie zdecyduje teraz sąd.

