Zuchwała kradzież mleka w proszku. Uciekała z ochroniarzem na masce

Ochroniarzowi supermarketu w Jastrzębiu-Zdroju należy się pochwała i wysoka premia. Mężczyzna był gotów zaryzykować zdrowiem, a nawet własnym życiem, by na jego warcie żaden klient nie wyszedł z zakupami bez płacenia. I choć tym razem chodziło tylko o dwa opakowania mleka w proszku, dla strażnika nie miało to większego znaczenia. Kiedy podejrzana wsiada do auta z kradzionym towarem, stróż rzucił się na maskę samochodu. Niestety, to nie powstrzymało 26-latki od podjęcia ryzyka.