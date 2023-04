Spis treści: 01 Wielka sobota, wielka zdobycz strażników granicznych

02 Auta warte 5 mln zł zatrzymane na granicy z Białorusią

03 Skradzione Ferrari Portofino to jedno z 3000 sztuk

Wielka sobota, wielka zdobycz strażników granicznych

To duży sukces Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas rutynowej kontroli przeprowadzanej 8 kwietnia na przejściu w Kukurykach funkcjonariusze z placówki w Terespolu zatrzymali lawetę wiozącą mocno nietuzinkowy samochód - czerwone Ferrari Portofino z 2019 roku. Po sprawdzeniu auta okazało się, że warte około 1,2 mln zł Ferrari jest poszukiwane jako skradzione.

Złodzieje chcieli wykorzystać zmniejszoną czujność SG przy okazji świąt Wielkanocnych i niepostrzeżenie (jeśli można mówić o dyskretnym przewiezieniu krwistoczerwonego Ferrari Portofino) przemycić kradzione Ferrari przez granicę.

Reklama

Auta warte 5 mln zł zatrzymane na granicy z Białorusią

28-letni Białorusin prowadzący lawetę został zatrzymany do wyjaśnienia sprawy. To duży sukces pograniczników, którzy od początku roku mają dużo pracy. Od stycznia zatrzymali już kilka takich transportów na łączną wartość około 5 mln złotych, ale Ferrari to dotychczas najdroższy i chyba najbardziej oryginalny zatrzymany w tym roku samochód, który miał trafić na Białoruś.

Auta tego typu zwykle kradzione są na specjalne zamówienie klientów, rzadko kiedy kradzież jest przypadkowa. Nie wykluczone zatem, że za kradzieżą stoi zorganizowana grupa przestępcza zajmująca się pozyskiwaniem tak wyjątkowych samochodów dla prywatnych kolekcjonerów.

Zdjęcie Skradzione Ferrari Portofino jest wycenione na 1,2 mln zł / Nadbużański Oddział Straży Granicznej /

Skradzione Ferrari Portofino to jedno z 3000 sztuk

Ferrari Portofino to włoskie, sportowe coupe napędzane silnikiem V8 TwinTurbo o pojemności 3.9 litra dysponuje mocą 600 KM i momentem obrotowym wynoszącym 750 Nm. Pierwszą setkę osiąga po zaledwie 3,5 sekundy, a maksymalnie rozpędza się do ponad 320 km/h. Od początku produkcji w 2018 roku powstało niespełna 3000 egzemplarzy Ferrari Portofino.

Zdjęcie Auto miało trafić za wschodnią granicę na Białoruś / Nadbużański Oddział Straży Granicznej /

***