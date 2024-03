Włączyli kamery i zaczęła się "rzeź". Problem rozwiązano drastycznie

Spis treści: 01 System Red Light nie bierze poprawek. Mandaty sypią się lawinowo

Kłopoty kierowców podróżujących rondem Solidarności w Nowym Sączu zaczęły się wraz z uruchomieniem systemu Red Light. Rozwiązanie automatycznie wykrywające przypadki przejazdu na czerwonym świetle, w zaledwie kilka miesięcy przyczyniło się do wystawienia dziesiątek tysięcy mandatów.

Czy w Nowym Sączu kierowcy nagminnie przejeżdżają na czerwonym świetle? Nie, wszystkiemu winny miał być nieintuicyjnie działający mechanizm zielonych strzałek.

Przypomnijmy, sądeckie rondo Solidarności, jak zresztą wiele innych takich skrzyżowań, zostało wyposażone w sygnalizatory S2. Te poza klasycznymi trzema światłami, dysponują dodatkowym polem, na którym okresowo zapalają się zielone strzałki. Niestety, z uwagi na tryb pracy sygnalizatora, często zdarzają się sytuacje, gdy kierowca ruszając spod skrzyżowania, w momencie wygaszenia strzałki znajduje się już w jego obrębie.

Normalnie w takich sytuacjach żaden policjant nie wypisałby mandatu. Trudno przecież, by kierujący przewidział, kiedy zniknie strzałka. Niestety system Red Light nie bierze poprawek na takie kwestie i z miejsca traktuje je jako wykroczenia.

Dość powiedzieć, że do końca 2023 roku umieszczone na rondzie Solidarności kamery zarejestrowały ponad 7 tysięcy wykroczeń, a wystawione mandaty sięgnęły setek tysięcy złotych. Sądeccy kierowcy nie przebierając w słowach mówili wprost o "rondzie grozy", wielkim skandalu i maszynce do robienia pieniędzy. Część z nich wystosowała nawet petycję do samego prezydenta miasta Ludomira Handzla.

Prezydent podjął działania, zwrócił się m.in. do zarządzającej systemem CANARD (do którego należą systemy Red Light) Inspekcji Transportu Drogowego, by przeanalizowała problem. Niestety, ITD uznało, że wszystko jest w porządku, a system działa prawidłowo. Mandaty sypały się dalej, dostawali je kierowcy, który wjeżdżali na skrzyżowanie ułamki sekund po tym, gdy strzałka - bez ostrzeżenia - gasła.

W końcu prezydent miasta zdecydował o wdrożeniu drastycznej, ale skutecznej metody. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez lokalny dziennik sadeczanin.info, zielone strzałki na rondzie Solidarności zostały zaklejone. Ruch na rondzie odbywa się więc tak, jakby strzałki nie działały.

Takie rozwiązanie bez wątpienia przyczyni się do mniejszej liczby wystawianych mandatów, ale kierowcy zwracają uwagę na inny istotny problem. Brak strzałek w oczywisty sposób skutkuje mniejszą przepustowością skrzyżowania, a więc większymi korkami tworzącymi się w obrębie ronda. Warunkowy prawoskręt pomimo swoich kontrowersji, znacząco redukował liczbę samochodów ustawiających się na pasach przed skrzyżowaniem. Teraz - zwłaszcza w godzinach szczytu - kolejka pojazdów, która ustawia się przed światłami jest zauważalnie większa.

A większe korki to oczywiście stracony czas, nerwy, bez sensu wypalone paliwo i zwiększona emisja spalin.

Czy istnieje zatem rozwiązanie problemu? Nad tym pytaniem zapewne niejednokrotnie jeszcze przyjdzie nam się pochylić, szczególnie że ITD systematycznie uruchamia systemy Red Light na kolejnych skrzyżowaniach z sygnalizatorami S2. Niedawno system zaczął działać m.in na rondzie Dywizjonu 308 w Krakowie, ciekawe czy tam sytuacja się powtórzy.