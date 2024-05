Ważna decyzja w sprawie obwodnicy Pilzna. Kierowcy odetchną

Jak poinformowała rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Pilzna w ciągu drogi krajowej nr 73 na Podkarpaciu. Obwodnica będzie miała długość około 2,6 km i jest drugim zadaniem z rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Podkarpaciu, które zostanie skierowane do realizacji. Termin otwarcia ofert upływa 17 czerwca.

Przebieg obwodnicy Pilzna

"Trasa rozpocznie się za skrzyżowaniem DK94 z DK73 w Pilźnie. W okolicy przecięcia się ul. Wiaduktowej z ul. Lwowską zaprojektowano rondo. Obwodnica będzie przebiegała nad rzeką Dulcza. Na końcowym odcinku włączy się do istniejącej DK73 w miejscowości Strzegocice, w kierunku Jasła" - powiedziała Rarus.

W ramach zadania wybudowane zostaną m.in. jezdnie dodatkowe, równoległe do trasy głównej, obsługujące tereny przyległe do obwodnicy. Będą też drogi dla pieszych i rowerów oraz system zarządzania ruchem. Przez rzekę Dulcza zostanie wybudowany most. Powstaną także przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz zbiorniki retencyjne.

"Planujemy, że prace projektowe i roboty budowlane zostaną ukończone w ciągu 35 miesięcy od daty podpisania umowy" - podkreśliła rzeczniczka.

Zdjęcie Obwodnica Pilzna i inne inwestycje drogowe na Podkarpaciu / GDDKiA

Obwodnica Pilzna to część ważnych zmian na DK73

Rarus dodała też, że obwodnica Pilzna to pierwsze z zadań, które zmienią przebieg i wygląd DK73 do Jasła.

"Kolejne to obwodnice Brzostku i Kołaczyc, a także samego Jasła. Te inwestycje wraz z przygotowywaną przebudową istniejącego odcinka DK73 pomiędzy Pilznem a Brzostkiem spowodują, że w efekcie końcowym kierowcy zyskają ok. 35 kilometrów wygodnej i bezpiecznej trasy, w dwóch trzecich poprowadzonej nowym śladem. Pozwoli to nie tylko wyprowadzić ruch, jaki koncentruje się w tych miastach, ale przede wszystkim poprawić przepustowość całej DK73" - wyjaśniła rzeczniczka.

DK73 to ważny element polskich szlaków komunikacyjnych

Droga krajowa nr 73, która prowadzi od miejscowości Wiśniówka k. Kielc do Jasła, należy do podstawowego układu komunikacyjnego kraju, prowadząc ruch na kierunku północ-południe.

Jak zaznaczyła Rarus, droga ta na terenie województwa podkarpackiego stanowi ważny szlak komunikacyjny od autostrady A4 poprzez Pilzno, Brzostek, Jasło i dalej poprzez DK28 Krosno, Sanok a następnie DK84 Ustrzyki Dolne, aż do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku lub DK19 do przejścia granicznego ze Słowacją w Barwinku.

Obwodnica Pilzna powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Z tego programu wybudowanych na Podkarpaciu będzie w sumie osiem obwodnic.