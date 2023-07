Szybsza jazda po autostradach? Dwa europejskie kraje zmieniają przepisy

Spis treści: 01 150 km/h na czeskich autostradach

02 Podobny pomysł mają także Włochy

03 Polska z jednymi z najszybszych autostrad w Europie

Niektóre państwa Unii Europejskiej już od pewnego czasu rozważają zwiększenie dopuszczalnego limitu prędkości na autostradach. Zdaniem ekspertów zmiany te mogą upłynnić ruch i zmniejszyć czas przejazdu po najbardziej zatłoczonych trasach - oczywiście mowa wyłącznie o nowych lub zmodernizowanych fragmentach dróg.

150 km/h na czeskich autostradach

Jakiś czas temu pomysł poparł premier Czech - Petr Fiala, który obiecał, że na części lokalnych autostrad limit prędkości podniesiony zostanie do 150 km/h. Nowe przepisy miałyby obowiązywać m.in. na słynnym "fragmencie budziejowickim", który corocznie stanowi główną "wakacyjną" trasę dla Polaków zmierzających w kierunku Chorwacji.

Jak podają czeskie media - właśnie uchwalono w tej sprawie stosowną ustawę, która wkrótce trafi pod obrady senatu. Jeśli ten nie zgłosi żadnych zastrzeżeń, zwiększenie maksymalnej prędkości może obowiązywać już od 1 stycznia 2024 roku.

Podobny pomysł mają także Włochy

Co ciekawe podobny pomysł zgłosił niedawno także włoski minister infrastruktury Matteo Salvini. Jego zdaniem we Włoszech nie brakuje autostrad, po których kierowcy mogliby jechać szybciej bez najmniejszego wpływu na bezpieczeństwo ruchu. Zdaniem Salviniego, takie rozwiązanie znacząco przyczyniłoby się do poprawy przepustowości na wybranych odcinkach autostrad, a tym samym ułatwiłoby transport kierowcom przejeżdżającym przez Włochy w kierunku Francji.

W opozycji do nowych planów już teraz stanęło środowisko działaczy ekologicznych. Zdaniem aktywistów podniesienie prędkości na autostradach przyczyni się do zwiększenia emisji spalin oraz do większego hałasu.

Polska z jednymi z najszybszych autostrad w Europie

Niestety Polacy nie mają co liczyć na podobne zmiany w przepisach. Obecnie w naszym kraju dopuszczalna prędkość maksymalna na autostradach wynosi 140 km/h. Jest to jeden z najwyższych limitów dopuszczonych w krajach Unii Europejskiej.

W większości krajów Wspólnoty obowiązujące przepisy zakazują jazdy powyżej 120 i 130 km/h. Wyjątkiem są Niemcy, które na wybranych odcinkach autostrad zniosły limity ograniczenia prędkości.