Powstanie kolejny odcinek S19. Wojewoda wydał ważną decyzję

Spis treści: 01 Już niedługo ruszą prace na kolejnym odcinku S19

02 Decyzja ZRID - do czego jest potrzebna?

03 Na decyzję ZRID czekają jeszcze inne odcinki S19

04 Via Carpatia - co to za trasa?

Już niedługo ruszą prace na kolejnym odcinku S19

Wojewoda podlaski wydał decyzję ZRID dotyczącą odcinka drogi ekspresowej S19 Haćki - Bielsk Podlaski. W ramach inwestycji powstanie 9-kilometrowy odcinek posiadający dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu na każdej. Nośność bitumicznej nawierzchni ma wynosić 11 ton na oś. Dodatkowo zbudowany zostanie również jednojezdniowy fragment drogi krajowej nr 66 stanowiący łącznik do istniejącej DK19.

Zdjęcie Wojewoda podlaski wydał decyzję ZRID dotyczącą odcinka drogi ekspresowej S19 Haćki - Bielsk Podlaski. / GDDKiA

W związku z budową powstać mają również dwa nowe węzły drogowe. Pierwszy z nich, Bielsk Podlaski Północ, zbudowany będzie na skrzyżowaniu z istniejącą już drogą krajową numer 19. Drugi, Bielsk Podlaski Zachód, powstanie na skrzyżowaniu z odcinkiem DK66 prowadzącym na zachód, projektowanym dopiero odcinkiem prowadzącym na wschód (będzie to obwodnica Bielska Podlaskiego) i drogą prowadzącą w kierunku północnym będącą wlotem do Bielska Podlaskiego (stary przebieg DK66, w przyszłości droga wojewódzka). Nowy układ drogowy ma pozwolić na wyprowadzenie tranzytu poza centrum Bielska Podlaskiego.

Przetarg na realizację tej inwestycji (w trybie projektuj i buduj) wygrała firma Budimex. Podpisana we wrześniu 2021 roku umowa opiewa na 325 mln złotych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że budowa ruszy w ciągu kilku najbliższych tygodni. Przewiduje się, że prace na odcinku zostaną ukończone w drugim kwartale 2025 roku.

Decyzja ZRID - do czego jest potrzebna?

Decyzja ZRID określa granice terenu niezbędnego do przejęcia pod budowę drogi i zarazem pozwala na rozpoczęcie procedury odszkodowawczej w związku z nieruchomościami, które przejmie Skarb Państwa. Wojewoda powoła biegłych, którzy zajmą się oszacowaniem wartości przejmowanych terenów. To zaś będzie stanowiło podstawę do wypłaty odszkodowań.

Na decyzję ZRID czekają jeszcze inne odcinki S19

Odcinek Haćki - Bielsk Podlaski to pierwszy fragment S19 na południe od Białegostoku, na którym rozpoczną się prace budowlane. GDDKiA zwraca uwagę, że na decyzję ZRID czekają jeszcze trzy ważne odcinki S19 na południe od stolicy województwa podlaskiego.

Chodzi o:

ok. 12,2-kilometrowy odcinek Bielsk Podlaski Zachód - Boćki

ok. 15,9-kilometrowy fragment Boćki - Malewice

ok. 25,1-kilometrowy odcinek Malewice - Chlebczyn

Oprócz tego na decyzję czeka obwodnica Bielska Podlaskiego znajdująca się w ciągu DK66 (ok. 6-kilometrowa, jednojezdniowa droga klasy głównej ruchu przyspieszonego). Na zachód od miasta będzie się ona łączyć z S19. Generalna Dyrekcja podaje, że wszystkie powyższe fragmenty powinny być gotowe z końcem 2025 roku.

Via Carpatia - co to za trasa?

Droga S19, podobnie jak S16 i S61, wchodzi w skład szlaku Via Carpatia - kluczowego korytarza transportowego łączącego Europę Północną i Południową. Trasa ma przebiegać z Litwy, przez Polskę, Słowację, Węgry, a dalej do Rumunii i Grecji. W naszym kraju droga będzie miała około 700 km. Jej przebieg został wytyczony przez tereny pięciu województw - podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.