Płatne autostrady w Polsce. Minister zdradza plany rządu

Autostrady bezpłatne dla ruchu osobowego są do utrzymania w Polsce. Taki kierunek został przyjęty jakiś czas temu i my go będziemy kontynuować. Oczywiście, tak jak do tej pory, ruch towarowy, ruch ciężarowy jest obarczony opłatami i to jest naturalne, tak jest we wszystkich krajach europejskich.

uspokaja kierowców Paweł Gancarz