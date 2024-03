Niemcy zamknęli autostradę. Tunelem nie dojedziesz do Polski

Kierowcy zmierzający do Polski niemiecką autostradą A4 mogą mieć dziś problemy z dotarciem do naszego kraju. Wynika to z prac remontowych prowadzonych na jednym z tuneli.

Zdjęcie Fragment niemieckiej autostrady A4 przy granicy z Polską będzie dziś zamknięty. / Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images /