Minister chwycił za łopatę. "Na tę chwilę mieszkańcy czekali 20 lat"

"Na tę chwilę mieszkańcy czekali 20 lat"

Jak zaznaczył w trakcie uroczystego rozpoczęcia prac minister infrastruktury - Andrzej Adamczyk - władze są zdeterminowane, aby jak najszybciej ukończyć budowę i ulżyć nie tylko mieszkańcom Zabierzowa, ale też korzystającym z tego przejazdu kierowcom.

Przez tę miejscowość codziennie przejeżdża nawet przeszło 20 tys. pojazdów, w tym wiele samochodów ciężarowych. Na tę chwilę mieszkańcy tej ziemi czekali ponad 20 lat. podkreślił Andrzej Adamczyk.

Obwodnica Zabierzowa. Kiedy oddanie inwestycji?

Start prac był możliwy dzięki zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury aneksu do Programu inwestycji, co umożliwiło rozstrzygnięcie przetargu i rozpoczęcie realizacji zadania. Zakończenie robót budowlanych i oddanie obwodnicy do ruchu planowane jest w II połowie 2027 r.