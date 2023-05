Krok ku budowie nowych odcinków drogi S8. Kiedy połączy Wrocław z Kłodzkiem?

Spis treści: 01 Pierwszy etap inwestycji - trzy nowe odcinki

Już niebawem, bowiem jeszcze w maju tego roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi kolejny przetarg, na zaprojektowanie i budowę 32,5 kilometrowego odcinka od Kobierzyc do Łagiewnik - pierwszego fragmentu nowej trasy szybkiego ruchu o długości 87 km, którą w przyszłości kierowcy będą mogli pojechać z Wrocławia, aż do Kłodzka.

Pierwszy etap inwestycji - trzy nowe odcinki

Pierwszy etap inwestycji obejmuje wybudowanie trzech odcinków pomiędzy węzłami Kobierzyce Północ - Kobierzyce południe (ok. 7,5 km), Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski (ok. 13,8 km) oraz Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód (ok. 11,2 km). Mowa więc o blisko 33-kilometrowym odcinku, dla którego GDDKiA uzyskało DŚU (Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach) pod koniec sierpnia 2021 roku. Przedłużenie S8 staje się faktem. Jak będzie przebiegać?

Zdjęcie S8 z Wrocławia do Kłodzka. Tak będzie przebiegać nowa trasa / GDDKiA/ GDDKiA / GDDKiA

Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe

Pierwszy odcinek zostanie poprowadzony po zachodniej stronie istniejącej już DK8, przez tereny gminy Kobierzyce. Na ów odcinku planowana jest budowa dwóch węzłów: Kobierzyce Północ - połączenie z DK8 i z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8 oraz Kobierzyce Południe - połączenie z drogą wojewódzką nr 346. Nie zabraknie mostów, wiaduktów i estakad z przejściami dla zwierząt oraz Miejsc Obsługi Podróżnych (Królikowice).

Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski

Dalsza część trasy, czyli odcinek zostanie poprowadzona po zachodniej stronie istniejącej DK8 i przebiegać przez tereny gmin tj.: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Sobótka i Jordanów Śląski. Na tej też trasie zaplanowano budowę węzła drogowego Jordanów Śląski - łączącego drogę z obecną DK8 oraz drogami powiatowymi DP2075D i DP1989, jak również pięć mostów pełniących funkcję przejścia dla zwierząt, siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej oraz trzy przepusty - również pełniących funkcję przejść dla zwierząt.

Zdjęcie W przyszłości kierowcy będą mogli pojechać z Wrocławia, aż do Kłodzka. / GDDKiA

Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód

Trzeci odcinek będzie poprowadzony po zachodniej stronie DK8 i przebiegać przez gminy Jordanów Śląski i Łagiewniki. Tu także zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Łagiewniki Północ - połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39 oraz Łagiewniki Zachód - połączenie z drogą wojewódzką nr 384. Zgodnie z planem na tym odcinku wybudowane zostaną dwa mosty pełniące funkcję przejścia dla zwierząt, cztery wiadukty nad drogą ekspresową, trzy wiadukty w ciągu drogi ekspresowej oraz sześć przepustów pełniących także funkcję przejść dla zwierząt.

Kiedy pojedziemy z Wrocławia do Kłodzka? Może nawet za 10 lat

Kolejne odcinki, które są w planach to. Łagiewniki Zachód - Ząbkowice Śląskie Północ (ok. 17,3 km) oraz Ząbkowice Śląskie Północ - Bardo (ok. 14 km). Ten pierwszy przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki, Niemcza i Ząbkowice Śląskie. W tym wypadku droga ekspresowa S8 poprowadzona zostanie po zachodniej stronie DK8. Drugi przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo. S8 będzie wykorzystywać przebieg drogi krajowej nr 8 w minimalnym stopniu. Ostatni odcinek nowej inwestycji z Bardo do Kłodzka jest w trakcie przygotowania. Jak czytamy w komunikacie GDDKiA, oddanie całej trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033.

