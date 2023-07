Krok ku budowie nowego odcinka drogi S8. Wykonawcy rozpychają się łokciami

Spis treści: 01 Przetarg na budowę nowych odcinków S8. Do wydania ogromna kwota

Przetargi na wyłonienie wykonawców Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła w maju br. Jak się okazało, budową trzech nowych odcinków drogi ekspresowej S8 zainteresowanych jest w sumie 37 wykonawców. W ciągu niespełna 3 miesięcy zainteresowani wysłali do GDDKiA ponad 2,4 tys pytań, aby jak najlepiej dopasować swoją ofertę.

Przetarg na budowę nowych odcinków S8. Do wydania ogromna kwota

Teraz najcięższe zadanie stoi przed komisją przetargową, która musi przeanalizować wszystkie propozycje: 12 ofert na zaprojektowanie i budowę odcinka Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe (7,5 km), 12 ofert na zaprojektowanie i budowę odcinka Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski (13,8 km) oraz 13 ofert na zaprojektowanie i budowę odcinka Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód (11,2 km).

Zdjęcie Wybudowanie nowych odcinków S8 pochłonie nawet 2 miliardy złotych / Przemek Świderski / Reporter

Inwestycja pochłonie nawet 2 miliardy złotych

Na wybudowanie w sumie trzech odcinków o łącznej długości 32,5 km, GDDKiA założyło budżet w wysokości 1,9 miliarda złotych. Jak się jednak okazało, wszyscy wykonawcy planują się zmieścić w znacznie mniejszym budżecie. Odcinek Kobierzyce Północ - Kobierzyce Południe pochłonie według zgłoszeń od 310 do 438 mln złotych (zakładano 517 mln), odcinek Kobierzyce Południe - Jordanów Śląski od 401 do 547 mln złotych (zakładano 718 mln), zaś odcinek Jordanów Śląski - Łagiewniki Zachód od 355 do 512 mln złotych (zakładano 678 mln).

Budżet ma objąć wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej, obiektów inżynieryjnych, odwodnienia i oświetlenia drogi, jak również zamontowania urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, a także zbudowanie przejść dla zwierząt. Wykonany zostanie również system zarządzania ruchem.

Nowy odcinek S8. Kiedy ruszą prace?

Podpisanie umów z wybranymi wykonawcami na realizację inwestycji planowane jest w czwartym kwartale bieżącego roku. Firmy wyłonione w przetargach będą miały za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie Projektuj i buduj w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych.