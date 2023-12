Droga S8 pod Wrocławiem będzie dłuższa. Przetarg za przetargiem

Spis treści: 01 Przebieg trasy S8 Ząbkowice Śląskie - Bardo

02 Cztery z sześciu odcinków S8

03 Cała trasa S8 Wrocław - Kłodzko ma być gotowa do 2033 roku

Przetarg na wyłonienie wykonawcy ogłoszono 16 października, złożono sześć ofert. Najniższa, złożona przez konsorcjum firm KOBYLARNIA i MIRBUD, ma wartość 378 471 000 zł. Najwyższą, na kwotę 548 728 316,18 zł, złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 496 065 356,70 zł, a więc nie wszystkie oferty zmieściły się w założonym budżecie.

Komisja przetargowa przystępuje teraz do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny ofert złożonych w przetargu będzie cena - 60 proc. Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria jakości dotyczące przedłużenie okresu gwarancji jakości. 10 proc. za gwarancję dotyczącą ekranów wraz z ich posadowieniem, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze, a 30 proc. na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem (w zakresie: konstrukcji pomostu, konstrukcji dźwigarów głównych, przyczółków, filarów, łożysk, izolacji wodoszczelnych, zabezpieczenia przerw dylatacyjnych, konstrukcji schodów i pochylni).

Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie mają zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 39 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 16 grudnia do 15 marca).

Przebieg trasy S8 Ząbkowice Śląskie - Bardo

Trasa o długości ok. 14 km, dla której decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) uzyskaliśmy 12 października 2021 r., zostanie poprowadzona nowym śladem i przebiegać będzie przez tereny gmin Ząbkowice Śląskie i Bardo. S8 będzie wykorzystywać przebieg drogi krajowej nr 8 w minimalnym stopniu, w przeważającej części na przecięciach z nią.

Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: Ząbkowice Śląskie Wschód na połączeniu z drogą wojewódzką nr 385 oraz Bardo na połączeniu z obecną DK8. Ponadto wybudowanych zostanie pięć mostów (w tym cztery pełniące również funkcje przejść dla zwierząt), siedem wiaduktów nad drogą ekspresową, wiadukt nad linią kolejową. Powstaną jeszcze dwa wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, które podobnie jak 10 z 12 zaplanowanych przepustów również będą pełnić funkcje przejść dla zwierząt.

Cztery z sześciu odcinków S8

Realizację 87 km drogi ekspresowej pomiędzy Wrocławiem a Kłodzkiem podzielono na sześć krótszych odcinków. Droga będzie przedłużeniem kończącego się na wysokości Magnic koło Kobierzyc odcinka S8. Trasa będzie miała dwie jezdnie, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach i pasami awaryjnymi. W przyszłości odcinek pomiędzy węzłami Kobierzyce i Łagiewniki Zachód będzie można rozbudować o trzeci pas ruchu, wykorzystując w tym celu rezerwę w pasie dzielącym.

W maju br. Minister Infrastruktury zatwierdził Program inwestycji, który umożliwił nam rozpoczęcie procedury przetargowej na zaprojektowanie i budowę S8. 14 grudnia podpisano umowy z wykonawcami na zaprojektowanie i budowę drogi S8 od Kobierzyc do Łagiewnik o łącznej długości 32,5 km. Odcinek ten został podzielony na trzy fragmenty realizacyjne.

Zdjęcie Budowa drogi S8 na południe od Wrocławia / GDDKiA

Przetarg na odcinek od Łagiewnik do Ząbkowic Śląskich (podzielony na dwa zadania) o długości 17,1 km ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.

W trakcie prac przygotowawczych jest jeszcze odcinek z Barda do Kłodzka, a ich efekt jest uzależniony od wyniku analiz połączenia go z planowaną obwodnicą Złotego Stoku.

Cała trasa S8 Wrocław - Kłodzko ma być gotowa do 2033 roku

Zakończenie całej inwestycji (Wrocław - Kłodzko) i oddanie trasy do ruchu planowane jest w latach 2028-2033. W Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zapisano również realizację dalszego przebiegu S8, od Kłodzka do Boboszowa i granicy z Czechami.