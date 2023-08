Przygotowanie projektu drogi zajmie kilka lat

Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe (w skrócie STEŚ) to dokument projektowy, w którym analizowane są możliwość przebiegu drogi na konkretnym terenie. Uwzględnia się tutaj kwestie techniczne, koszty czy oddziaływanie powstałej trasy na środowisko.

Zdjęcie Którędy pobiegnie nowa, ekspresowa Zakopianka? / GDDKiA

Zaprezentowane w dokumentacji warianty będą już przedstawiały precyzyjne przebiegi oraz lokalizację inwestycji. Wybrany wykonawca przedstawi możliwości przebiegu trasy w pasach o szerokości od 80 do 150 metrów. Warto wiedzieć, że oprócz samej drogi ekspresowej w dokumentacji pojawi się cała infrastruktura mająca związek z funkcjonowaniem odcinka.

Początek fragmentu S7 ma znajdować się między węzłami Kraków Południe i Kraków Bieżanów. GDDKiA zaznacza jednak, że projektant będzie mógł zaproponować, by znajdował się on w innym miejscu. Generalna Dyrekcja dopuszcza możliwość przeniesienia go bardziej na zachód lub wschód. Taki pomysł musi być jednak "korzystny i racjonalny". GDDKiA podaje, że przygotowanie odpowiedniego projektu trasy będzie procesem wieloletnim. Zakłada się, że po sześciu latach od podpisania umowy zakończy się on pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przebieg S7 budził kontrowersje. Będą organizowane spotkania dla mieszkańców

W tym czasie organizowane mają być spotkania informacyjne dla mieszkańców. Tam będą oni mieli możliwość przedstawienia swoich pomysłów, sugestii czy uwag dotyczących powstającej trasy. "Liczymy na konstruktywne rozmowy z zainteresowanymi" - podaje GDDKiA.

Zaznacza jednak, że zdaje sobie sprawę, iż inwestycja wzbudza spore emocje, ale zwraca uwagę, że "wszyscy zgadzają się co do tego, że ta inwestycja jest to potrzebna - co potwierdzają strony zabierające głos w rozmowach na temat przebiegu nowego odcinka S7". Generalna Dyrekcja zwróciła również uwagę, że zgodnie ze swoimi wcześniejszymi deklaracjami żaden z przedstawionych w studium korytarzowym wariantów odcinka S7 nie będzie wskazany w przetargu na przygotowanie projektu drogi jako rekomendowany.

Wcześniej GDDKiA oceniała, że odcinek S7 między Krakowem i Myślenicami będzie miał, w zależności od wybranego wariantu, od 23 do 29 km długości. Koszt budowy oszacowano natomiast na między 4,7 a 6,5 mld złotych.

Zdaniem Generalnej Dyrekcji obecna trasa z Krakowa w kierunku Myślenic jest obciążona ruchem tranzytowym, turystycznym i lokalnym, a ten cały czas rośnie. Na całej długości drogi nie brakuje ostrych zakrętów (z tego względu wykluczone jest wybudowanie drogi S7 w dotychczasowym śladzie), skrzyżowań kolizyjnych i przejść dla pieszych. To zaś nie sprzyja komfortowemu podróżowaniu.